برجك اليوم
برجك اليوم – الثلاثاء 25 حزيران 2019
| نجلاء قباني
|الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان
قد تفكر بمنعطف جديد لحياتك العملية وقد تغير الاتجاهات أو تأخذ بعض القرارات، وربما تلعب دوراً مميزاً لأنك تسير بخطا ثابتة وواثقة وحيوية وحركة غير اعتيادية.
| الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار
حاول أن تأخذ الأمور اليوم على محمل الجدية ولا تتهاون في أي شيء تسمعه، وإياك التورط في قصص مسيئة لأمورك لو كانت على صعيد الأعمال ولا تعاتب اليوم.
|الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران
ربما تفكر جدياً بوضع النقاط على الحروف في أغلب علاقاتك الشخصية ما يجعلك تعيش أفراحاً في حياتك الاجتماعية ويدعمك المحيطون والأصدقاء فتستعيد أيام التفاهم والود.
|السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز
تسعى إلى تثبيت مواقعك أمام هزة عملية قوية قد تتعرض لها اليوم فكن أهدأ، ووجّه أصابعك بدقة نحو بعض المشاكل وعالجها بسرعة.
|الأسد | 23 تموز إلى 21 آب
قد تحقق الأحلام أو الطموحات وخاصة في مجال الإعلام والصحافة والدراسة فأنت تسوق مواهبك، وخبراتك في مجالات جديدة وقد توسع دائرة نشاطاتك المهنية ومواهبك الإبداعية.
|العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول
قد يراك الآخرون اليوم إيجابياً أكثر من المعتاد متواصلاً ومساعداً لهم ومحباً، وربما لقاء مع شخص فقدته منذ فترة قد يفتح لك مشاريع جميلة ويمد إليك يد المساعدة.
|الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول
قد تضايقك الخيارات المفروضة فأنت تكره الضغط أو الإحساس بأن الآخرين يملون شروطهم أو أوامرهم عليك ولكن أحياناً نضطر إلى قبول بعض التنازلات الطفيفة لكي تبعد عنك الفشل.
|العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني
تجنب الكسل والانشغال بأمور غير ضرورية على حساب عمل مطلوب منك إنجازه، وانتبه من سوء تفاهم مع زملاء العمل واحذر المزاج الرديء والإهمال والخمول.
|القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول
أنت تمتن علاقاتكِ لتشرح وجهة نظرك وتناقش بطريقة صحيحة وتحاول أن ترى المهم، فأنت تحتاج لمرآة من أصدقاء أنت تثق بهم لتتكلم عما يضايقك وتشرح ماذا يجري داخلك.
|الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني
هذه الفترة للتذمر والامتعاض وقد يضايقك عدم الرضا فلا تسمح للهواجس أن تسكنك، فالضغوط النفسية قد تتعبك وقد تدمر شعورك بالأمان فأنهِ مشاكلك تباعاً وبهدوء.
|الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط
أنت تجيد التلاعب بالألفاظ لإرضاء العائلة أو الشريك وعواطفك فعلياً حارة وترتاح، فأنت تسترد عافيتك فجأة فتتحسن الأمور العملية وأمورك النفسية أيضاً وقد تنهي امتحاناً أو تستقر.
|الحوت | 20 شباط إلى 20 آذار
أنصحك أن تدخر قدر الإمكان أو أن تفي ديونك لتدخل الشهر القادم من دون إرباكات، فاليوم لمستحقات تدفعها وقلة في الدخل فاستخلص العبر من تجارب فاشلة سابقة.