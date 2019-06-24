برجك اليوم – الثلاثاء 25 حزيران 2019

قد تفكر بمنعطف جديد لحياتك العملية وقد تغير الاتجاهات أو تأخذ بعض القرارات، وربما تلعب دوراً مميزاً لأنك تسير بخطا ثابتة وواثقة وحيوية وحركة غير اعتيادية.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار حاول أن تأخذ الأمور اليوم على محمل الجدية ولا تتهاون في أي شيء تسمعه، وإياك التورط في قصص مسيئة لأمورك لو كانت على صعيد الأعمال ولا تعاتب اليوم.