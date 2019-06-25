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ساعة اليد تعرّض صاحبها لمشكلات جلدية

| وكالات

الأربعاء, 26-06-2019

كشفت دراسة حديثة أجرتها إحدى الشركات المتخصصة في الساعات والنظارات الشمسية أن إهمال ساعة اليد يجعلها عرضة لتراكم البكتيريا الأمر الذي قد يعرض صاحبها لمشكلات جلدية مختلفة.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن الساعة اليدوية قد تكون أقذر بثلاث مرات من مقعد المرحاض. وتم إجراء اختبارات على 10 أنواع مختلفة من الساعات لمعرفة مدى نظافتها وخلوها من البكتيريا.
وأظهرت النتائج أن كل ساعة خضعت للبحث قد تحمل كمية مثيرة للقلق من الأوساخ، فالساعات المصنوعة من البلاستيك والجلد أكثر اتساخاً مقارنةً مع الأنواع المعدنية.

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