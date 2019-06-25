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عقار لمعالجة فقدان الرغبة الجنسية لدى النساء

| وكالات

الأربعاء, 26-06-2019

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على عقار يساعد المرأة التي لم ينقطع عنها الطمث، على استعادة الرغبة الجنسية في أحدث محاولة للتوصل إلى دواء يصفه البعض بأنه «فياغرا نسائية». وسيدخل العقار، الذي يحمل اسم «فايليسي»، إلى المنافسة في سوق شهدت سابقاً محاولات فاشلة.
ويؤكد محللون أن أي عقار يعالج بأمان وفعالية فقدان الرغبة الجنسية لدى المرأة قد يحقق في النهاية مبيعات سنوية تصل إلى نحو مليار دولار. وقفزت أسهم بالاتن 44 بالمئة إلى 1.93 دولار، وزادت أيضاً أسهم أماج 11.5 بالمئة.
ويحفز العقار «فايليسي» دروباً في المخ ترتبط بالرغبة الجنسية ويساعد المرأة المصابة بفقدان الرغبة الجنسية ولم تبلغ سن انقطاع الطمث بعد.

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