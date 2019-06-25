ناسا تطلق ساعة ذرية قد تغير اكتشاف الفضاء

تطلق ناسا ساعة ذرية دقيقة بشكل غير مسبوق في مهمة تجريبية للتكنولوجيا التي من الممكن أن تحدث تغييراً كبيراً في الطريقة التي يستكشف بها الإنسان الفضاء، وستساعد الساعة الذرية للفضاء السحيق Deep Space Atomic Clock مركبات الفضاء في تحديد موقعها كما أنها ستساعد في جعل الملاحة الفضائية لأجسام بعيدة في الفضاء أكثر استقلالية عن الأرض وبدقة أكبر وسرعة غير مسبوقة.

وتعد الساعة الذرية للفضاء السحيق، التي طورها مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، تحديثاً جاهزاً للفضاء للساعات الذرية التي نستخدمها هنا على الأرض وللساعات التي تطير بالفعل على أقمار صناعية مثل تلك التي توفر نظام تحديد الموقع العالمي (GPS).

تجمع الساعات الذرية بين مؤشرات التذبذب البلورية وأنواع معينة من الذرات لخلق ثبات أفضل. وهذه الساعة أكثر دقة بـ50 مرة من الساعات الذرية على متن الأقمار الصناعية لنظام تحديد الموقع العالمي(GPS). ووفقاً لوكالة ناسا، قد يستغرق الأمر 10 ملايين عام حتى تكون الساعة خاطئة في كل ثانية.