تقيم وزارة الثقافة ندوة «قامات في الفكر والأدب والحياة» الشهرية الرابعة بعنوان «عبد الكريم اليافي المفكر الموسوعي والأديب البارع» في السادسة من مساء اليوم في قاعة محاضرات مكتبة الأسد في دمشق.

ويشارك في الندوة التي يديرها إسماعيل مروة كل من عدنان مسلم وخلدون صبح وعلي إسبر.

ولد اليافي في مدينة حمص 1919، وكانت وفاته في مدينة دمشق في تشرين الأول من عام 2008 عن عمر يناهز التسعين عاماً، وتلقى تعليمه على أيدي أئمتها في القرآن والحديث واللغة، وكان من أشد المدافعين عن اللغة العربية.

نال الثانوية العامة فرع الرياضيات، ثم التحق بكلية الطب في جامعة دمشق، لكنه لم يتابع الدراسة فيها بسبب إيفاده ضمن بعثة لدراسة العلوم الطبيعية في فرنسا، حيث نال الإجازة في العلوم الرياضية والطبيعية عام 1940، وإجازة الآداب عام 1941، ودكتوراه في الفلسفة عام 1945، كما نال شهادات عديدة في دراسات الفلسفة العليا، علم النفس العام، وفلسفة الجمال، وعلم الفن والمنطق، والفلسفة العامة، وتاريخ العلوم وفلسفتها، وعلم الاجتماع والأخلاق، وكان أول رئيس لتحرير مجلة التراث العربي.

عمل مدّرساً في حمص، وفي قسم الفلسفة في جامعة دمشق، وشغل منصب خبير أول لدى الأمم المتحدة، وعضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق، وجمعية البحوث والدراسات، والمجلس الأعلى للآثار في وزارة الثقافة، إضافة إلى عضويته في هيئات عربية ودولية أخرى.