الطليعة يستعد للإقلاع بكأس سيد الوطن

جميع المعطيات التي أفرزتها الأيام القليلة الماضية تشير لا بل تؤكد أن كرة الطليعة تعيش حالة واسعة من التفاؤل غير المسبوق مغلفة بالثقة الكبيرة للظفر بكأس السيد الرئيس من خلال اللقاء المنتظر بين أبناء العاصي الطليعة والوثبة أو بين الإعصار والفرسان مساء الجمعة في العاصمة عند الساعة 8.30 على أرض ملعب تشرين.

وقد يكون نجاح الفريق في تجاوز موقعتي الجيش بطل الدوري وتشرين الوصيف أحد أهم أسباب التفاؤل الكبير الذي يخيم على أجواء الكرة الطلعاوية التي أخذت تتدحرج على خط ثابت نحو اللقب أكثر من أي وقت مضى حسب قناعة أبناء النادي.

تفاصيل فنية

جهد كبير يبذله المدرب ماهر بحري وكادره الفني في تحضير الفريق من خلال تدريبات مكثفة ومتنوعة فنية وبدنية تتناسب وتفاصيل لقاء حاسم قد تمتد عقاربه حتى الدقيقة 120 وقد يتجاوزها لركلات ترجيحية، وقد تميزت التدريبات بخطوط تكتيكية خاصة من المؤكد أنها ستتضح معالمها في حوار الميدان خاصة أن الكابتن بحري قام بدراسة دقيقة وشاملة للوثبة وكشف للاعبيه من خلال تدريباته وتوجيهاته عن نقاط قوة عديدة عند الخصم وأخرى ضعيفة سيعمل على ملامستها للاقتراب من المرمى الوثباوي، ومن المؤكد أن الفريق وصل إلى دمشق مساء أمس لإقامة معسكر قصير ليتسنى للاعبيه محاكاة اللقاء من خلال تدريبات مسائية على ملعب تشرين قد تكون تكتيكية خاصة ومن المرجح أن الكابتن بحري لن يسمح لمراقبة تدريباته في هذا الوقت بالذات لاعتبارات خاصة.

للميدان حديث خاص

إذا هبت رياحك فاغتنمها هذا ما أكده البحري عندما قال هذه أيام الطليعة ولن نفرط بها ومن تجاوز البطل ووصيفه فلن يتعثر أمام الوثبة مع فائق احترامي لجميع الوثباويين ولكن هي مباراة مدربين قبل كل شيء ومن يستطع قراءة المجريات بدقة فسيفوز فريقه، في العموم لاعبو الفريقين لا تنقصهم الخبرة في تنفيذ تعليمات المدربين الفريقين ولكن سأتحمل أنا وزميلي الخلوق رافع خليل عبئاً ثقيلاً، لدي الثقة الكبيرة في تجاوز الوثبة وسنعود إلى حماة بكأس سيد الوطن وسيساعدنا بذلك جمهورنا الكبير الذي سيلعب دوراً كبيراً في مساندة اللاعبين في الميدان، تلقينا دعماً كبيراً من القيادتين السياسية والرياضية ورجال الأعمال في حماة والكرة أصبحت في ملعبنا ولن نخيبهم، جميع اللاعبين أبدوا رغبتهم بتحقيق الفوز وسنكمل مشوارنا وسنحافظ على ثقة جماهيرنا بنا، كل حماة ومن دون استثناء وقفت معنا بما في ذلك جارنا النواعير وسيكون لنا حديث خاص في الميدان.

مساندة وتبرعات

السبت الماضي وبرعاية سيادة العميد وفيق ناصر رئيس فرع الأمن العسكري في حماة أقامت إدارة الطليعة في صالة مطعم بيت العيلة حفلاً ضخماً بحضور رجال أعمال المدينة وقد دخل خزينة النادي من خلال تبرعات مالية مبلغ كبير سيصب في مصلحة الفريق قبل اللقاء وقد لعب سيادة العميد وفيق ناصر دوراً مميزاً في تحفيز رجال الأعمال لمساندة النادي في بادرة تحسب للرجل الخلوق والداعم للحركة الرياضية في حماة وأكد أنه في حال وصل كأس سيد الوطن لحماة سيتابع ملف إنارة ملعب حماة وعلى أعلى المستويات، الأمر الذي لاقى ارتياحاً كبيراً لدى عشاق الطليعة وعشاق الرياضة الحموية وقد أثنى على الموهبة التعليقية المميزة «جلال شربعي» وأكد مساندة موهبته من خلال لقائه بشكل خاص ووعد بمتابعته ليتسنى له الظهور في محافل دولية قادمة.

ترحال بالآلاف

رابطة مشجعي الطليعة تعمل على مدار الساعة لتنظيم ترحال آلاف المشجعين إلى دمشق وقد وصل عدد الحافلات التي ســتنقل جماهيــر النادي إلى 60 حافلة تم توفيرها من إدارة النادي وبعض رجال الأعمال وبالمجان بالإضافة لأكثر من 100 ميكرو باص مأجورة فضلاً عن نية المئات من الجماهير اللحاق بالترحال بسياراتهم الخاصة.

وسيتم الانطلاق عصر الجمعة في ترحال من المؤكد أنه الأضخــم بتاريخ كرة القدم السورية وقد يكون المطب الوحيد الــذي سيعترض المشجعين هو منع حافلاتهم من دخول مدينة دمشق الأمر الذي قد يخلق فوضى تنظيمية نتمنى إيجاد الحل المناسب.

اهتمام بالإعلاميين

في بادرة مميزة تعودناها أيام زمن الطليعة الجميل من رجل الأعمال ورئيس نادي الطليعة سابقاً المهندس يعقوب قصاب باشي عقب وعده بتوفير حافلة خاصة لنقل إعلاميي حماة قبل اللقاء بيوم وتوفير كل احتياجاتهم ليتسنى لهم مواكبة الطليعة في المحفل الرياضي المهم وهو نهائي سيد الوطن وبدورنا كإعلاميين نقدم كل الشكر والتقدير للمهندس يعقوب الذي يتصدى وبكل رحابة صدر لمساندة الطليعة في حله وترحاله سابقاً ومازال.

على لسانهم

خالد زكية رئيس النادي: قدمنا الغالي والنفيس للفريق وننتظر الفرحة الكبرى.

فادي الحلبي رجل أعمال وداعم للطليعة: الظفر بكأس سيد الوطن هو فخر لمحافظة حماة وسنسعى لذلك.

كابتن الطليعة بلال تتان: سنذهب إلى دمشق واضعين نصب أعيننا كأس الجمهورية.

غازي اليوسف رئيس رابطة المشجعين: سيكون المشهد على المدرجات مختلفاً عن مناسبات أخرى، هو اللقاء الأهم بتاريخ النادي.