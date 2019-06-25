أكشانار لأردوغان: كفاك كذباً على الشعب التركي

أعلنت رئيسة «الحزب الجيد» التركي مارال أكشانار أن الشعب التركي لقن رئيس النظام رجب طيب أردوغان «الدرس الذي يستحقه» عقب الخسارة الثانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات الإعادة لبلدية اسطنبول التي جرت الأحد.

ودعت أكشانار خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها أمس أردوغان إلى «استخلاص الدروس من أخطائه وإلا فإن الشعب سيتخلص منه بأقرب فرصة» وقالت: «لقد سقطت أقنعة أردوغان وما عليه إلا أن يتخلى عن نهجه الحالي ويجد حلولاً لمشاكل الشعب المستعصية وخاصة في المجال الاقتصادي».

وتابعت أكشانار مخاطبة أردوغان «كفاك كذباً على الشعب التركي، وما عليك إلا أن تتذكر ما عاشته تركيا منذ أن أصبحت رئيساً، وقبل عام بالتحديد قمت بتغيير الدستور وأحكمت السيطرة على جميع مرافق الدولة وخلقت لتركيا ما يكفيها من المشاكل داخلياً وخارجياً».

وتلقى أردوغان صفعة انتخابية جديدة بعد الهزيمة الكبيرة لمرشح حزبه للمرة الثانية أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بعد إعادة الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول كبرى المدن التركية والتي بقيت تحت سيطرة الحزب الحاكم لسنوات طويلة.