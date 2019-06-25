طلاب من مراكز الاستضافة بحلب: شكراً للدولة السورية

أعرب طلاب يتقدمون لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، قادمون إلى حلب من المناطق غير الآمنة في ريف حلب والرقة، عن شكرهم العميق للدولة السورية التي استضافتهم مع ذويهم في مراكز خاصة بهم، ووفرت لهم كل الاحتياجات اللازمة لإقامتهم، وتقديم امتحاناتهم بيسر.

الطلاب البالغ عددهم ٦٣١٦ طالباً وطالبة، أكد من التقت «الوطن» منهم، أنهم لم يشعروا بالغربة أبداً، منذ وصولهم إلى حلب بخلاف ما هم عليه في مناطق سيطرة المسلحين، وأشارت إحدى الطالبات من الرقة إلى أن المعنيين «وفروا كل ما تتطلبه إقامتهم وتحصيلهم العلمي، وسهروا على راحتهم تماماً».

من جهته بين طالب من أبناء مدينة جرابلس، أن الحكومة أمنت لهم وسائل النقل التي أقلتهم إلى حلب، وكذلك أمنت التنقل بين مراكز الاستضافة والمراكز الامتحانية، لافتاً إلى أن جميع الطلاب استلموا بطاقاتهم الامتحانية بزمن قياسي، كما استلموا الأوراق الثبوتية اللازمة لاستخراج البطاقات الشخصية التي سلمت لهم خلال ٢٤ ساعة فقط.