نظام غذائي يخفض خصوبة الرجال

أشارت دراسة حديثة إلى أن تناول البرغر وشرائح البطاطا المقلية يخفض عدد الحيوانات المنوية لدى جميع الرجال بمن فيهم الأصحاء والشباب.

ووجد الباحثون أن الذين يتناولون نظاماً غذائياً من اللحوم الحمراء والخبز الأبيض والحلويات والمشروبات السكرية، لديهم أقل عدد من الحيوانات المنوية.

وأولئك الذين يتناولون نظاماً غذائياً صحياً متوازناً من الأسماك والدجاج والفواكه والخضراوات والماء، ينتجون أعداداً أكثر من الحيوانات المنوية، أما أولئك الذين يتبعون حمية غذائية نباتية، فكانوا بين الاثنين السابقين.

ووجد الباحثون أن عدد الحيوانات المنوية لدى أولئك الذين يتناولون البيتزا والبرغر والبطاطا المقلية، أقل بمقدار 26 مليوناً من أولئك الذين يتناولون وجبات صحية من الأسماك والدجاج والخضراوات والفواكه والماء، والذين أنتجوا 42.8 مليون حيوان منوي، على حين يقدر العدد الطبيعي بـ39 مليوناً أو أكثر.

وأشارت مستويات الهرمون لدى الرجال الذين لا يتناولون طعاماً صحياً، إلى أن الخلايا التي تنتج الحيوانات المنوية تضررت بشكل دائم.

وعادة ما يتم تحديد تعداد الحيوانات المنوية المنخفض في سن أكبر عندما يحضر الرجال عيادات الخصوبة بعد صعوبات الإنجاب.

وقال الباحث الرئيسي، الدكتور جورج شافارو، من جامعة هارفارد: «تدعم النتائج التي توصلنا إليها الأدلة المتزايدة على أن الالتزام بأنماط الغذاء الصحي بشكل عام يرتبط بزيادة عدد الحيوانات المنوية وبأدائها الجيد لوظائفها».