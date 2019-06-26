إطلاق مشروع «الفلكي الصغير» لليافعين

أطلق فريق «مهارات الحياة» في مديرية ثقافة حمص بالتعاون مع الجمعية الفلكية السورية مشروع «الفلكي الصغير» الذي يتضمن نشاطات نظرية صباحية وعملية مسائية تستهدف اليافعين في المحافظة.

المشروع الذي يستمر لمدة أربعة أيام يتضمن محاضرات «أنا والمجموعة الشمسية» لرصد الشمس بوساطة الأجهزة الحديثة تلسكوبات و«إلى أين» محاضرة مع تطبيق عملي ليلي حول تحديد الاتجاهات و«سماؤنا في الليل» و«أنا رائد فضاء» ومجموعة من المسابقات الفلكية وورشات عمل تتضمن أشغالاً يدوية ورسماً وتصميم تلسكوب لتوزع في نهاية المشروع شهادات حضور للمشاركين وبطاقات تهنئة للفائزين الأوائل في المسابقات.

ويتكون المشروع من 6 فعاليات حيث تتضمن كل محاضرة رصداً نهارياً للشمس وليلياً للكواكب والنجوم وتطبيقاً عملياً بإشراف الجمعية الفلكية السورية.

وسيتم في ختام المشروع تصميم مجموعات شمسية ورسم خطوات المشروع، إضافة إلى تصميم رائد فضاء من الإسفنج وتلسكوبات بالكرتون ليتم عرضها ضمن معرض متكامل يمثل نتاج المشروع.