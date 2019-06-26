ومضات من الكأس

عدنان الجاسم لاعب الفتوة لعب سبع مباريات نهائية ليكون الأكثر لعباً في مباريات التتويج.

حسان عباس لاعب الكرامة الأكثر فوزاً باللقب بست مرات أعوام 1995 و1996 و2007 و2008 و2009 و2010.

زياد شعبو هو اللاعب الوحيد الذي توّج باللقب مع ثلاثة أندية هي حطين 2001، والجيش 2004، والكرامة 2008 .

أربعة لاعبين سجّلوا في نهائيين متتاليين، الأول حمدو باروتجي مع الشرطة 1968 و1969 والثاني محمود حبش مع الفتوة 1988 و1989 والثالث مهند السالم مع الفتوة 1989 و1990 والرابع حيان الحموي مع الكرامة 2009 و2010.

أحمد وتد اللاعب الوحيد الذي سجل هدف التتويج مع فريقين الشرطة والاتحاد.

أحمد الشعار ينفرد بكونه أكثر المدربين حضوراً في مباريات التتويج بسبع مرات.

سبعة مدربين أجانب فازوا باللقب وهم البلغاري أنجيلوف مع الجيش 1964 ومواطنه مانيلوف 1967 مع الجيش والمجري زالار مع الشرطة 1968 واستفاد مساعد أفاديس الروسي فاليري يارموشينكو ليكون أحد المدربين الأجانب الأبطال 1986 والروماني قسطنطين أوتست مع الجيش 1998 وتكرر المشهد 2004 مع المدرب الروماني كوستيكا، والصربي نيناد مع الوحدة 2003.

جمال الشريف هو الحكم الوحيد الذي فصل في خمس مباريات نهائية.

خمس مرات لم تشفع الأرض لصاحبها كي يحرز اللقب (استثنينا البطولات التي جرت مباراتها النهائية بطريقة الذهاب والإياب) والأندية التي تحدّت عاملي الأرض والجمهور وعانقت اللقب هي:

السوري عام 1962 على حساب دمشق الأهلي، الاتحاد 1984 على حساب الوحدة، حطين 2001 على حساب الجيش، الاتحاد 2005 على حساب المجد، الكرامة 2009 على حساب المجد.