ليليا الأطرش تعبت من التعليقات على شكلها … نسرين طافش تكشف مفتاح الحياة وندى بسيوني تنفي زواجها وهذه رسالة ياسمين عبد العزيز إلى الرجال

جاء هذا الأسبوع مختلفاً تماماً بكل تفاصيله عما نشر خلال الأسابيع الماضية، فجاء متنوعاً وغنياً بالمنشورات التي خطها نجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإلى التفاصيل:

مفتاح السعادة

أطلت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ على متابعيها بصورتين من جلسة تصوير خضعت لها ارتدت فيها فستاناً زهرياً طبعت عليه نقشة الورود وظهرت في الصور وهي تراقص فستانها، وأرفقت الصور بمقولة لجون لينون جاء فيها: «عندما كنت في الخامسة من عمري كانت أمي تقول لي دائماً بأن السعادة مفتاح الحياة، عندما ذهبت إلى المدرسة سألوني: ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ فكتبت: أنا أريد أن أصبح سعيداً، فقالوا لي: «أنت لم تفهم السؤال، فقلت لهم إنهم لم يفهموا الحياة».

قياسات معينة

ردت الفنانة السورية ليليا الأطرش على الأشخاص الذين لا يعلقون على صورها على مواقع التواصل الاجتماعي سوى من أجل انتقادها وقالت إنها تعبت من التعليقات على شكلها، وأكدت أنها متصالحة تماماً مع جسمها وأنها مثل حال جميع البشر الطبيعيين تكسب وزناً زائداً وتخسره وأن لا مشكلة لديها في الظهور من دون ماكياج قائلة: من قرر أن جسمي يجب أن يكون ضمن قياسات معينة.

ترويج عفوي

قررت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الترويج لحفلتها الجديدة ضمن مشاركتها في مهرجان «موازين» هذا العام في المغرب بطريقة عفوية.

وظهرت مع مجموعة من أعضاء فرقتها الموسيقية في باص وراحت تغني وتصفق وتتمايل على أغنية طفولية لتدعو من خلالها محبيها لحضور حفلتها في «موازين» بطريقة مبتكرة.

خلاف وجدل

بعد جدل كبير حول خلافه مع الفنانة المغربية دنيا بطمة، أكد الفنان الفلسطيني محمد عساف أنه لا يعلم مشكلتها الحقيقية معه، وأكد أنها تهاجمه منذ سنوات طويلة وتنتقده باستمرار من دون أن يعرف أسباب قيامها بذلك، نافياً ما أشيع عن عدم إلقائه السلام عليها في إحدى المناسبات، موضحاً أنه قابلها عدة مرات بعد هجومها عليه وألقى السلام عليها.

وأعرب نجم «اراب أيدول» عن إعجابه الشديد بصوت الفنانة المغربية وفنها، مؤكداً أنه ليس لديه أي مشكلة معها على الصعيد الشخصي، متمنيا لها التوفيق في حياتها.

وأشار إلى أنه متفاجئ من هجومها عليه، وقال: «أنا شخصياً مسامحك، والله يوفقك من كل قلبي».

الأكثر تداولاً

نشر الفنان المصري خالد الصاوي فيديو له وهو يقوم بالرقص بطريقة كوميدية ومرحة على أغنية المطرب الجزائري الشاب خالد «دي دي».

وظهر وهو يقدم بعض الحركات التي تشبه رقصته في فيلم «كده رضا» مع الفنان أحمد حلمي، ولكن هذه المرة على أغنية «دي دي» الشهيرة للشاب خالد.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغاً باسمه فتصدر قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل.

الكيك بوكسينغ

نشرت الفنانة المصرية منة فضالي مقطع فيديو لها من إحدى صالات النادي الرياضي وهي تتدرب فيه على لعبة الكيك بوكسينغ، مع أحد المدربين العاملين في الصالة.

وعلقت منة على الفيديو بقولها: «أنا جاهزة»، لتبدأ التساؤلات من قبل الجمهور حول ارتياد منة في الفترة الأخيرة بكثرة صالة الألعاب الرياضية وهل المقصود من كونها جاهزة بأنها تحضر لعمل جديد يستلزم تعلم تلك اللعبة.

بين الأم وابنتها

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة غير مباشرة وجهتها زينب ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

ولمناسبة يوم الأب كتبت بالإنكليزية ما ترجمته: «إذا كان والدي هو قلبي فإذاً أمي هي نبض القلب». وهو ما اعتبر محاولة من الابنة للتقرب من أمها بعد سنوات طويلة من الانقطاع.

وكانت زينب قد نشرت في وقت سابق رسالة من هذا النوع عقب إعلان خروج النجمة اللبنانية من المستشفى بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها، وكتبت: «الأم وابنتها دائماً تتشاركان برابط خاص محفور في قلوبهما، ولا يوجد ابنة وأم تعيشان بعيدتين إحداهما عن الأخرى مهما كانت المسافة بينهما».

8 سنوات

نشر الفنان المصري هاني شاكر صورة تجمعه بابنته دينا الراحلة منذ ثماني سنوات بعد صراع مع مرض السرطان، الذي أصيبت به بعد زواجها وإنجابها لتوءم.

وعلق على الصورة قائلاً: «اليوم الذكرى الثامنة لوفاة دينا هانى شاكر، اللَهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزُلَها ووسع مُدخلها.. اللهم أنها صبرت على البلاء فلم تجزع فامنحها درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب».

مش متجوزة

انتشرت أخبار كثيرة مؤخراً تزعم أن الفنانة المصرية ندى بسيوني تزوجت من نجم نادي الزمالك أيمن يونس، وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الشائعة بشكل دفعها للكشف عن حقيقتها.

وغردت من خلال حسابها على «تويتر»، قائلة: «الكابتن أيمن يونس أخ عزيز وخفوا عليه شوية يا جماعة والمفاجأة أن عمرنا ما تقابلنا، وأنا مش متجوزة، نهدّي بقى هاه نهدّي».

وكانت بسيوني كشفت منذ شهور سبب انفصالها عن زوجها. وقالت: «كان بيخوني كتير ولم أتمكن من الاستمرار معه، فالزواج من دون عاطفة مستحيل».

حرب مستعرة

اتهمت الفنانة اللبنانية ميّ حريري نظيرتها ومواطنتها هيفاء وهبي بأنها مريضة نفسياً، مضيفة في معرض هجومها أن طليقها الفنان الراحل ملحم بركات اصطحب الأخيرة معه إلى ليبيا لمدة شهر.

وجاء كلام حريري رداً على تغريدة وهبي في حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، حيث نشرت صور محادثات نصيّة جمعت الاثنتين، وتظهر اطمئنان حريري على حالة وهبي الصحية وحزنها بسبب مرضها الأخير ودخولها المستشفى في الأيام الماضية.

وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لحريري تتهم بعض الفنانات اللواتي «يموّتن أنفسهن» من أجل تعاطف الجمهور مع مرضهن «مرة بالكبد ومرة بمرض آخر»، مضيفةً: «يروحوا يتضبضبوا، حاجة بقا! نجوم كبيرة ما عم تجيب عالم تحضرها!»، ما تم تفسيره كغمز صريح تجاه وهبي.

ونفت حريري في أحدث فيديو نشرته أنها قصدت وهبي بكلامها، إلا أنها قالت: «طول عمرك يا هيفاء مريضة نفسياً، وحاطتيني براسك، عندك مشكلة الأنا، لازم تعرفي أنها ما بتطول كتير هالمشكلة لأن كلنا رايحين من هالدنيا ومنطلع ومننزل بحياتنا الفنية، اقتنعي بالواقع اللي أنت فيه، ووقفي هالحركات».

وتابعت حريري: «الله لا يضرك يا هيفا، ولا يشفيكي بعقلاتك، حلّي عني بقا».

إلى الرجال

نشرت الفنانة المصري ياسمين عبد العزيز صورة كتابية وجهت فيها رسالة إلى كل رجل قد يعتقد أنه أقوى أو أهم من المرأة.

وقالت فيها: «لم تخلق المرأة ليكسرها رجل بل خلقت امرأة لتنجب رجلاً، فلا تكابر برجولتك على النساء فالتي علمتك الرجولة امرأة».

خمسة مواه

نشرت الراقصة المصرية ​فيفي عبده​ مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية «كازابلانكا» للفنان المغربي ​سعد لمجرد​، وعلّقت على الفيديو بالقول: «تحية من المغرب، سعد لمجرد أحبك والله».

وتفاعل المتابعون مع رقصها هذا بشكل كبير، إلا أنه كان لافتاً تعليق لمجرد حيث قال لها: «خمسة مواه.. أحبك أيضاً حبيبتي».

الروح أهم

تحدث الممثل المصري ​شريف منير​ عن موضوع التقدم في السن، وفي التفاصيل فإن أحد المتابعين علّق على صورة جديدة نشرها شريف ظهر فيها وهو يقرأ كتاباً قائلًا: «كبرت في السن بس ما شاء الله، زي القمر»، ليرد شريف منير: «السن بالنسبة لي رقم فقط، المهم الروح».

وتابع: «لما حضرتك تلاحظ حاجة على أي حد وممكن تضايقه خليها جواك، يعني بلاش تشوف حد مثلاً وتقوله ياه أنت تخنت أوي، أو ياه مالك خاسس كده، مش يمكن عنده السكر مثلاً، أو مالك كبرت كده»؟

مشيراً إلى أن هذا الكلام قد ينزعج منه بعض الأشخاص، قائلاً: «ده كلام ساعات بيضايق حتى لو حقيقياً، تحياتي».

هجوم عنيف

شنت عارضة الأزياء والممثلة باميلا أندرسون هجوماً عنيفاً على صديقها الذي دخل معها في علاقة رومانسية منذ عامين، وهو لاعب كرة القدم الفرنسي من أصول مغربية عادل رامي.

واتهمت باميلا، 51 عاما، الرياضي ذا الـ33 عاماً، بخداعها، قبل أن تهينه بقولها: «وحش كذاب، خدعني طوال عامين»، وبجانب هذا رمز تعبيري لقلب مكسور، إلى جانب صورة بالأبيض والأسود للزوجين، معلقة: «من الصعب أن أتقبل أن آخر سنتين من حياتي كانت كذبة كبيرة، خُدعت لأعتقد أني في قصة حب كبيرة».

ثم فسرت ذلك بقولها: «أشعر أني مدمرة بعد أن علمت أنه يعيش حياة أخرى، سبق أن أخبرني عن لاعبين آخرين لديهم صديقات يعبثون معهن رغم زواجهم، ودعاهم بالوحوش، لكن هو كان أسوأ، كيف أمكنه السيطرة على قلبين والتحكم بعقلي امرأتين بهذا الشكل؟ أنا متأكدة بوجود أخريات».

واختتمت: «كيف يمكن أن أكون ساعدت كثيراً من الناس، ولم أكن حكيمة بما فيه الكفاية لمساعدة نفسي؟».