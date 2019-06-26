من وحي ملاعبنا!

عادت بعثة فريق الجزيرة إلى الحسكة عصر أمس الأول عبر الطائرة وتكفلت إدارة النادي بدفع تكاليف السفرة ذهابا وإيابا التي وصلت إلى نحو مليون وثلاثمئة ألف ليرة وأكد الرجل الأول في النادي الحسكاوي لحظة وصول الفريق إلى مدينته الوادعة أن إدارة ناديه سترسل كتابها إلى اتحاد كرة القدم تطلب فيه موافقته الرسمية على لعب مباريات فريقه بالدوري الممتاز على ملعب الحسكة وإن تعذّر ذلك فإن الإدارة ستقترح ملعب دير الزور بديلا منه وهو الذي يتم تجهيزه حالياً لإقامة مباريات الفتوة أيضاً في الدوري.

وكشف الكركو أن إدارة ناديه ستتمسك بجهازها الفني الذي حقق إنجاز العودة لدوري الأضواء بقيادة المدرب ذوبع اليونس والمشرف الفني أحمد الصالح وكانت هناك وعود قوية من الكركو لجماهير ناديه أن فريقهم الذي كان كبيراً في ملعب الجلاء لن يخذلهم في الدوري الممتاز ولن يكون ضيف شرف، ومكانه على سلم الترتيب بين الكبار لن يبتعد عن المركز السابع إن توافرت للفريق مرحلة إعداد قوية!

سلامات لملاح الشرطة!

تعرض مدرب فريق الشرطة الكابتن الخلوق باسم ملاح إلى ضربة شمس مفاجئة أثناء إشرافه على حصة تدريبية اعتيادية لفريقه في الملعب الغربي للفيحاء بالعاصمة وتم نقله إلى منزله على الفور للراحة عدة أيام وكان المدرب ملاح قد تم تكليفه مؤخراً بتدريب رجال الشرطة بعقد رسمي لموسم كامل قابل للتجديد وبراتب شهري يصل إلى 200 ألف ليرة عدا المكافآت وسيارة وضعت تحت تصرفه وسلامات للملاح.

الخريبين مطلوب للصين!

لم تمض أيام قليلة على قرار مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم فجر إبراهيم باستبعاد أفضل لاعب في قارة آسيا عمر خريبين عن صفوف المنتخب حتى انهالت على لاعبنا المحترف حالياً مع الهلال السعودي ثلاثة عروض كبيرة اثنان منهما من الإمارات وثالثهما من فريق صيني يلعب بدوري المحترفين الممتاز ورغم أن فريق الشارقة عرض مبلغاً كبيراً لكسب الخريبين إلا أن إدارة فريقه الحالي تريثت في الرد لدراسة العروض بتأنٍ وهدوء!

إلى ذلك فقد ثبت اتحاد الكرة مشاركة منتخبنا الوطني بدورة غرب آسيا للرجال التي ستقام في العراق بدءاً من مطلع شهر آب القادم وسط مشاركة تسع منتخبات عربية هي السعودية والبحرين والأردن ولبنان واليمن وفلسطين والكويت إضافة للمستضيف العراقي ومنتخبنا، على حين اعتذر بطل آسيا المنتخب القطري عن المشاركة بالبطولة التي سبق لمنتخبنا أن نال بطولتها لأول مرة في تاريخ المسابقة سنة 2012 التي جرت في الكويت.