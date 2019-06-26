فوز خاطف للأسود في مستهل المشوار

استهل منتخب الكاميرون حملة الدفاع عن لقبه كبطل للقارة الإفريقية بفوز خاطف عبر ثنائية سريعة بمرمى غينيا بيساو جاءت خلال أقل من أربع دقائق منتصف الشوط الثاني، ليتصدر المجموعة السادسة مستفيداً من تعادل غانا وبنين بهدفين لمثلهما في ختام الجولة الأولى للبطولة.

وكما حال الكبار في النسخة الحالية تعذب أسود الكاميرون أصحاب التاريخ العريق وأحد المرشحين للمنافسة أمام فريق يشارك للمرة الثانية فقط، إلا أن هدفين بين الدقيقتين 66 و69 سجلهما يايا بانانا (برأسية) وستيفن ياكوهين (مستغلاً خطأً دفاعياً) كانا كافيين لحصد ثلاث نقاط مهمة قبل لقاء القمة أمام النجوم السوداء.

وفي مباراة مثيرة حققت سناجب بنين مفاجأة بتعادلها مع نجوم غانا بهدفين لمثلهما، وعلى عكس المتوقع بدأ ميكيل بوتي التسجيل لبنين قبل أقل من دقيقتين على البداية إلا أن المخضرم أندريه آيو أدرك التعادل سريعاً (9) وبدا أنه ورفاقه سيعودون بالنتيجة، وبالفعل أحرز أخوه جوردان (صاحب تمريرة الهدف الأول) الهدف الثاني إثر انفراده بالمرمى مع نهاية الشوط الأول، وعندما ظهر أن الغانيين في طريقهم إلى النقاط الثلاث ارتكب جون بوي هفوة استحق عليها الإنذار الثاني والطرد (في الدقيقة 54) ليكون أول المطرودين في نسخة 2019، فاستغل البنينيون الوضع وأدركوا التعادل عبر بوتي ذاته الذي أصبح أول من يسجل ثنائية في البطولة، والجدير ذكره أن بوتي البالغ من العمر 34 عاماً سبق له أن سجل 7 أهداف دولية وهي المرة الأولى التي يسجل الثنائية.

أما الأخوان آيو فقد سجلا للمرة الثالثة معاً في مباراة واحدة ضمن كأس إفريقيا، الأولى بمرمى غينيا الاستوائية 2015 والثانية بمرمى الكونغو الديمقراطية عام 2017 والطريف أنهما سجلا الهدف 15 في سجل كل منهما، والفارق أن أندريه احتاج إلى 76 مباراة على حين جوردان الأصغر بعامين خاض 52 مباراة.