الجلاء يواجه الوحدة بدوري السلة

وصل دوري سلة الرجال إلى محطته قبل الأخيرة ومن خلالها ستتضح الصورة النهائية لترتيب الفرق على اللائحة بنسبة كبيرة، ما يعني أننا غداً أمام مرحلة قوية ومفعمة بالمباريات القوية والندية، حيث ستكون عيون مدربي الفرق مفتوحة على آخرها لأن هاجس الفوز والاقتراب من المنطقة الدافئة، عناوين جميع الأندية، ووحدها مباراة الاتحاد والساحل ستكون خارج تغطية المنافسة.

يستضيف الثورة الخامس الحرية السابع في لقاء يتوقع أن يحفل باللمحات الفنية الجميلة والقوية. ذهاباً فاز الثورة بواقع (69-66).

ويستضيف الاتحاد الثالث الساحل العاشر في مباراة وداعية سيلعب فيها الفريقان مباراة شبه ودية بعيدة عن الرسميات والضغوط، وخاصة أن الساحل هبط رسمياً للدرجة الثانية.

ذهاباً فاز الاتحاد (84-69).

ويأمل الوحدة الرابع وهو يستضيف الجلاء المتصدر أن يعود لنغمة الانتصارات، ويسعد جمهوره بفوز غال ورد الدين للجلاء، عناوين اللقاء ستكون قوية، وخاصة أن الفريقين يضمان أسماء لامعة في سلتنا الوطنية، وسيلعب الفريقان من أجل الفوز، فالوحدة من أجل أن يصالح جماهيره، والجلاء المنتشي بفوزه على جاره الاتحاد سيؤكد لعشاقه أنه عاد لأيام التألق والإنجازات، غير أنه يدرك تماماً أنه سيواجه فريقاً مقهوراً من نتائجه.

ذهاباً فاز الجلاء (78-65).

ويحل الكرامة ضيفاً على اليرموك في موقعة متكافئة، ويتطلع كلاهما لنقاط المباراة من أجل تحسين موقعهما على اللائحة لكون حسابات الفاينال قد بدأت. والكرامة المنتشي من نتائجه الأخيرة يرغب في مواصلة الفوز، لكنه يعرف مسبقاً أنه سيواجه فريقاً عنيداً على أرض وبين جمهور، كل الاحتمالات مفتوحة في هذا اللقاء، ونسب الفوز والخسارة شبه متساوية بين الفريقين، ذهاباً فاز الكرامة (71-65).. وكانت مباريات المرحلة التاسعة قد انطلقت مساء الثلاثاء فتمكن الجيش من الفوز على الوحدة (64-61) وفاز الجلاء على الاتحاد (66-61) والحرية على اليرموك (78-74 ) والثورة على النصر( 80-59 ).