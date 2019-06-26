52 مباراة برسم النهائي و1/صفر النتيجة السحرية

المباريات النهائية لطالما كانت حديث المؤرشفين الذين يحرصون على النشر كلما حان موعد النهائي، لكن لم تنشر ولو مرة واحدة بالشكل الكامل الصحيح بما في ذلك الأرشيف القليل المتوفر في اتحاد اللعبة حتى صدور كتاب كأس الجمهورية 2016.

هذا البحث يعد مادة سريعة بيد المهتمين عند الضرورة، وأعتقد أنه سيوفّر الكثير من الجهد لمن يهتم.

50 نسخة سابقة عرفت 52 مباراة نهائية رغم غياب النهائي عن نسخة 2012 والسبب ببساطة أن ثلاثاً من النسخ جرت مبارياتها النهائية بطريقة الذهاب والإياب وحدث ذلك 1967 و1968 و1969.

مع اعتماد النسخة الأولى مباراتها النهائية بين دمشق الأهلي وأهلي حلب، واعتبار مباراة دمشق الأهلي والأهلي القاهري بمنزلة مباراة سوبر لتحديد بطل الجمهورية العربية المتحدة.

أرقام

المباريات النهائية جميعها شهدت تسجيل 137 هدفاً في 52 مباراة بمعدل 2،63 في المباراة الواحدة.

جميع المباريات شهدت تسجيل أهداف باستثناء مباراتين كان طرفهما فريق الجيش وحسمهما بالترجيح، الأولى مع تشرين 2004 والثانية مع المصفاة 2014 وبذلك يكون فريق الجيش الوحيد الذي حسم مباراتين نهائيتين بالترجيح، وفاز بالترجيح أيضاً الاتحاد على جبلة 1994 وجبلة على حطين 1999 والكرامة على النواعير 2010.

الأهداف الـ137 تناوب على تسجيلها 96 لاعباً إضافة لهدفين عكسيين.

الفريق الأكثر تسجيلاً في المباريات النهائية هو فريق الجيش بـ27 هدفاً مقابل 25 للاتحاد.

هداف المباريات النهائية هو حنين بتراكي لاعب الجيش بخمسة أهداف.

أربعة لاعبين سجلوا الهاتريك، ثلاثة من نادي الجيش وهم حنين بتراكي وسيد بيازيد وأحمد عزام وواحد من المجد هو عبد الرحمن عليان.

هدافو المباريات النهائية

حنين بتراكي (الجيش) 5 أهداف.

أحمد عزام (الجيش) 4 أهداف.

أفاديس كولكيان وسيد بيازيد (الجيش) وحمدو باروتجي (الشرطة) وعبد الرحمن عليان (المجد) ورضوان عجم (الكرامة) وعبد الفتاح الآغا (الاتحاد) 3 أهداف.

وسجل 20 لاعباً هدفين وهم: كيراكوس كيله جيان (اليرموك) وإبراهيم مغربي (المجد) وغسان كزبري (الشرطة) وعمر كردي وأحمد هواش وأنس صاري وبكري طراب (الاتحاد) ومحمود حبش ومهند السالم (الفتوة) وخالد الصالح ونبيل الشحمة ومحمد حمدكو(الوحدة) وتامر اللوز وفواز مندو وفهد عودة وحيان الحموي (الكرامة) وجومرد موسى (الجيش) وأحمد وتد (الشرطة والاتحاد) ونزار محروس (الجيش والوحدة) ورضوان الأبرش (الجيش والاتحاد).

وسجل هدفاً واحداً 68 لاعباً هم: خالد ديراني وعزت قرشاي وبشير عشي وسامر عوض ورجا رافع (المجد) وكيفورك أفانيان (اليرموك) ويحيى حجار ومحمد هواش وكمال ورد وعبد الملك حزام ومحمود سلطان ومحمد الزوري وأحمد بنود ومحمود سعودي ومحمود آمنة وطه دياب ومحمد فارس وأحمد حاج محمد (الاتحاد) ويوسف تميم (بردى) ونور الدين إدلبي وعمر عليان (الشرطة) وآغوب ماركاريان وجورج خوري وعمار ريحاوي ومحمد مصطفى وإياد عبد الكريم وعز الدين عوض وحسن عويد (الجيش) وجوزيف عارف وأفرام جورج وسعيد نعوم (هيئة رميلان) وعاطف ميرخان وأيمن عليوي وغازي منور (عمال المغازل) ويعقوب موسى (الحسكة) ومظفر جرار (تشرين) وحسان يبرودي وزهير الشلبي ومجد فالوجي وعامر حموية وأكرم غرير ورياض المصري وعبد الرحمن عكاري وجهاد الحسين ومهند إبراهيم وعبيدة السقا (الكرامة) وعيسى شريدة وأحمد عسكر ونزار ياسين (الفتوة) وعمر خياط وجمال كاظم وعارف الآغا وزياد شعبو (حطين) وعبد اللطيف الحلو (الحرية) وعساف خليفة ورأفت محمد ووليد الشريف وحمود الحمود وأسامة أومري ومحمد غباش وأنس بوطة (الوحدة) وعلي موسى ومازن أسعد وعمار الشمالي ولورانس الشمالي (جبلة) ويامن عبود (الطليعة) والمحترف العاجي أمارا (النواعير) والمحترف البرازيلي جاجا (الوثبة).

وسجل بمرماه كل من أيهم الشمالي لاعب جبلة لمصلحة الجيش، وشريف كردية لاعب الاتحاد لمصلحة الوحدة.

فرسان النهائي

بعد طرح نسخة 2012 فإن الفرسان الـ98 للبطولات الـ49 الأخرى كالتالي: الاتحاد 18 مرة توّج 9 مرات، الجيش 13 مرة توّج 10 مرات، الكرامة 11 مرة توّج 8 مرات، الفتوة 9 مرات توّج 4 مرات، جبلة 6 مرات توّج مرة واحدة، الشرطة 7 مرات توّج 4 مرات، تشرين 5 مرات خسرها كلها، المجد 5 مرات توّج مرتين، الوحدة 7 مرات توّج 6 مرات، حطين 5 مرات توّج مرة واحدة، اليرموك مرتين توّج مرة، وتأهل مرة واحدة حملت التتويج هيئة رميلان 1969 وعمال المغازل 1970 والحرية 1992، وتأهل مرة واحدة دون تتويج بردى 1965 والحسكة 1970 واليقظة 1991 والطليعة 2007 والنواعير 2010 والوثبة 2011 والمصفاة 2014، وهذا يعني أن 21 نادياً خاضوا النهائي منهم 14 ذاقوا عسل التتويج.

النتائج المسجلة

نتيجة 1/صفر الأكثر تسجيلاً في النهائي بـ13 مرة أعوام 1966 و1973 و1979 و1980 و1984 و1985 و1988 و1991 و1992 و2001 و2008 و2013 و2016.

نتيجة 2/صفر سُجلت 9 مرات أعوام 1961 و1964 و1968 إياباً و1969 إياباً و1982 و1989 و1997 و2015 و2018.

نتيجة 2/1 حضرت 8 مرات أعوام 1967 ذهاباً و1968 ذهاباً و1983 و1986 و1987 و1990 و2007 و2017

نتيجة 3/صفر شهدناها 4 مرات أعوام 1995 و1996 و2002 و2006.

نتيجة 3/1 قالت كلمتها 4 مرات أعوام 1970 و2005 و2009 و2011.

نتيجة 4/1 حضرت في 3 مناسبات أعوام 1965 و1978 و2000.

نتيجة التعادل 1/1 حضرت 3 مرات 1969 ذهاباً و1994 و2010.

نتيجة التعادل صفر/صفر حضرت مرتين عامي 2004 و2014.

نتيجة التعادل 2/2 حضرت مرة واحدة عام 1999.

نتيجة 3/2 حضرت مرة واحدة عام 1962.

نتيجة 5/صفر حضرت مرة واحدة في إياب 1967.

نتيجة 5/2 حضرت مرة واحدة عام 1998.

نتيجة 5/3 حضرت مرة واحدة في نهائي 2003.

نتيجة 4/صفر حضرت مرة واحدة في نهائي 1993.