شؤون محلية

تم تأمين المحروقات لجميع آليات النظافة

الخميس, 27-06-2019

إشارة إلى كتابكم رقم 1787/ص/ف/1 تاريخ 24/2/2019 حول ما نشر في صحيفة «الوطن» العدد رقم 3135 تاريخ 22/4/2019، تحت عنوان: «أزمة المحروقات تنعكس على الخدمات والنظافة العامة في طرطوس»، فإننا نبين ما يلي:
تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترحيل القمامة بشكل يومي من الوحدات الإدارية والتأكد من حسن سير العمل، علماً بأنه حالياً تمت إعادة مخصصات آليات النظافة إلى وضعها السابق بموجب تعميم وزير الإدارة المحلية المعطوف على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 6589/1 تاريخ 10/5/2019 الأمر الذي أدى إلى تأمين المحروقات لجميع آليات النظافة.

محافظ طرطوس
صفوان سليمان أبو سعدى

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