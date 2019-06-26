استثمارات ومعامل مشتركة مع كوبا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل إمكانية إقامة استثمارات مشتركة مع كوبا للاستفادة من إمكانياتها المتقدمة على الصعيد العلمي والصناعات الدوائية والطبية.

وحسب بيان للوزارة (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تناولت المباحثات مع الوفد الكوبي برئاسة خورخي كويباس راموس رئيس القسم الاقتصادي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي إقامة معامل في سورية للإفادة من موقعها الجغرافي كمركز إقليمي لتسويق المنتجات في المنطقة وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

وأشار وزير الاقتصاد إلى منتجات عديدة يحتاجها البلد كحجر زاوية يبنى عليها تفعيل التبادل التجاري بين البلدين ورفع مستوياته إلى قيم أكبر، ووجوب زيادة حجم استيراد المنتجات التي تحتاجها سورية من كوبا كبديل من دول أخرى.

ووصف الوزير المعارض التجارية ببوابة يمكن من خلالها الاطلاع على الواقع الاقتصادي والترويج للمنتجات في كلا البلدين وتجسيد ذلك في مشاركة سورية في معرض هافانا التجاري الدولي في دورته القادمة والمشاركة الكوبية في معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين نهاية آب من العام الجاري.

وأشاد رئيس الوفد الكوبي راموس بالتجربة الاقتصادية السورية فترة الحرب، لافتاً لجهة دخول آلاف المنشآت الخدمة من جديد ما يفيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقدم راموس لمحة عن المتغيرات الاقتصادية في كوبا والبيئة الاستثمارية في بلاده مؤكداً في الوقت نفسه انفتاح الاقتصاد الكوبي على كل المبادرات الاستثمارية.