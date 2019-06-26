انطلاق فعاليات مجموعة معارض متخصصة بأهم القطاعات في سورية … «سيريتل» راعية لمعرض «سيريا تك».. وشركة المبدعون لتنظيم المعارض والمؤتمرات

انطلقت مساء أمس فعاليات مجموعة من المعارض المتخصصة على أرض مدينة المعارض وهي معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات SyriaTech بدورته السادسة، معرض التدفئة والتكييف والمياه HVAC. Syria، معرض بناء البنى التحتية والإكساء BuildUP Syria، وجناح المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية Life Style.

وحسب بيان صحفي لشركة المبدعون لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بلغ عدد الشركات المشاركة بهذه المعارض 212 شركة يمثلون 776 علامة تجارية من 48 دولة، وتستمر فعالياتها من 25 وحتى 29 حزيران الجاري، حيث يشارك في المعارض شركات محلية وعربية من لبنان والأردن ومصر، إضافة إلى شركة من ألمانيا ووكلاء لعدة شركات عالمية من إيطاليا وفرنسا والصين.

وخلال فعاليات المعرض، أكدت شركة سيريتل في بياناً لها (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، على أن مشاركتها برعاية هذا المعرض تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في دعم جميع النشاطات التي تخص تقانة المعلومات والاتصالات في سورية.

وأضافت الشركة: إن معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو نشاط سنوي، ووجود شركة سيريتل ضمنه يتيح لها أن تكون دائماً بين زبائنها على الأرض ما يمكنهم من التواصل المباشر معها لتقديم الخدمات كاملة وذلك من خلال قسم المبيعات بجناح خاص ضمن المعرض.

وبينت الشركة أن هذه المشاركة المعرض تسهم في تلبية احتياجات كل المهتمين والعاملين في مجال تقانة الاتصالات والمعلوماتية وخاصة في ظل الإقبال الكبير للمستخدمين بالاعتماد عليها في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن الهدف من المشاركة أيضاً هو تعريف زبائن الشركة على خدمة جديدة أطلقتها الشركة وهي «ياهلا على كيفك» وهي الخدمة الجديدة التي تعتبر الميزة الأولى في مستخدمي شركة سيريتل في سورية حيث تتيح لهم تصميم باقاتهم بأنفسهم وذلك حسب حاجتهم ورغبتهم لها سواء من حيث من دقائق وإنترنت ورسائل وهي ستكون متوفرة على تطبيق أقرب إليك. إضافة إلى عروض أخرى في خدمة Super Surf وتطبيق I Show» وخدمة «شباب لينك».

أكّد بيان الشركة المنظمة المبدعون لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أنه انطلقت فعاليات معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحضور وزير الاتصالات والتقانة إيّاد الخطيب الذي أكد أن إقامة معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات SyriaTech هو رسالة لجميع السوريين داخل وخارج سورية ولجميع العالم بأن سورية موجودة وخرجت بعد حرب 8 سنوات قوية ومنتصرة، كما أن وجود الشركات المشاركة من عدة دول عربية وأجنبية ما هو إلا دليل على المواطن السوري قادر على تنظيم معارض بأهمية SyriaTech.

وبدوره أكد سعادة سفير جمهورية بيلاروس يوري سلوكا أنه سيتم تقديم العديد من الخدمات والأفكار المتعلقة بالتكنولوجيا البيلاروسية العالية إلى المشاركين في معرض سيرياتيك، كما سيتم بالمقابل إخبار الجانب البيلاروسي بالتكنولوجيا العالية التي لمسها في معرض سيرياتيك وتشجيع الشركات البيلاروسية على المشاركة في المعارض القادمة.

ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن افتتاح معرض بناء البنى التحتية والإكساء BuildUP Syria، ما هو إلا دليل على النشاط الاقتصادي المتطور الذي كان يميّز سورية ما قبل الحرب وما زال يميزها حتى اليوم عن باقي الدول العربية ويضعها في مصاف الدول المتقدمة بمجال صناعة وتنظيم المعارض.

وافتتح وزير الصناعة محمد معن جذبة معرض التدفئة والتكييف والمياه HVAC، W بدورته الأولى هذا العام، والذي يختص بكل ما يتعلق بأمور التدفئة، التهوية، التكييف، التبريد، تقنيات المياه، إضافة إلى استخدامات وتقنيات الطاقات المتجددة، وأكد الوزير أهمية إقامة مثل هذه المعارض التي تعتبر تظاهرة اقتصادية مهمة تدل على قوة ومتانة الصناعة السورية.

ويتيح معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات SyriaTech الفرصة لعرض التطبيقات المعلوماتية، كما يسمح لصانعي ومسوّقي أجهزة الحاسوب وملحقاته والتطبيقات البرمجية والبرامج الجاهزة ونظم الاتصالات بعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال واطلاع الزوار عليها، وصولاً لرفع مستوى الثقافة المعلوماتية لجميع شرائح المجتمع وخصوصاً شريحة الشباب.

وسيلعب معرض BuildUP دوراً مهماً في دعم حركة البناء، لتشكيله بوصلة لا غنى عنها بالنسبة للمقاولين والمهندسين والعاملين بقطاع البناء والإسكان لتطوير مشاريعهم، عن طريق إعطاء الشركات المشاركة الفرصة لعرض منتجاتها وخدماتها المتطورة لعملائها المستهدفين.

أما جناح المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية Life Style فشهد مشاركة عشرات الشركات الرائدة والمتخصصة في صناعة المفروشات المنزلية والمكتبية، التنسيق الخارجي والحدائق، الإنارة وحلول الديكور الداخلي والتجهيزات المنزلية الكهربائية والالكترونية والإكسسوارات.

وعن اختصاصات معرض HVAC. W، فتتضمن أنظمة التدفئة والتكييف والتهوية بجميع أنواعها. تقنيات معالجة مياه الشرب، تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي، التكنولوجيا المتعلقة بتحلية المياه، ومضخات المياه وتمديد شبكاتها. الطاقات المتجددة طاقة الرياح والطاقة الشمسية وإبراز أهميتها المستقبلية. والعزل بأنواعه المائي والحراري والصوتي مع إبراز أهميتها وطرح الحلول المتكاملة لمشاكل العزل.

ورافق افتتاح المعارض الثلاثة الإعلان عن إطلاق المعرض الدولي للبناء بيلدكس 2020 حيث صرح مدير عام المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات علاء هلال من أمام جناح بيلدكس عودة المعرض الدولي للبناء «بيلدكس» في دورته السابعة عشرة والتي ستقام في الفترة بين 9 وحتى 13 حزيران 2020، المعرض الذي أوقفته الحرب على سورية خلال السنوات الماضية، وها هو يعود الآن ويستعدّ لانطلاقة جديدة في العاصمة دمشق.

وقال هلال: «شكّل «بيلدكس» على مدى 16 عاماً متتالية بوابة رئيسية للشركات الراغبة بدخول الأسواق السورية وأسواق الدول المجاورة، هذا عدا مكانته ورمزيته الخاصة في ذاكرة السوريين الذين اعتادوا على «بيلدكس» برأس القائمة ضمن جدول نشاطاتهم وزياراتهم كل صيف».

هذا وشهدت المعارض منذ اليوم الأول لانطلاقها إقبالاً كبيراً من الزوار من جميع المحافظات السورية، إضافة إلى زيارات وفود محلية من نقابات المهندسين في دمشق والمحافظات، وزوار من لبنان والعراق والأردن.