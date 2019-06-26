صالح يرفض استخدام العراق للاعتداء على دول الجوار

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها كقاعدة للاعتداء على أي من دول الجوار في وقت قتل ضابط في الشرطة العراقية وأصيب ثلاثة آخرون بتفجير إرهابي جنوب كركوك.

وقال صالح في حوار مع قناة (سي إن إن) الأميركية إن «العراق يجب ألا يكون مسرحاً لأي عمل عدائي ضد أي من الدول المحيطة به بما فيها إيران» لافتاً إلى أن «الحرب يسهل البدء بها ولكن من الصعب جداً إنهاؤها».

وحول تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لقناة (سي بي إس) برغبته بإبقاء قاعدة أميركية في العراق لأنه «يريد مراقبة إيران» أشار صالح إلى أن الحكومة العراقية أصدرت بياناً واضحاً بهذا الخصوص بينت فيه رفضها لأن «تكون الأراضي العراقية مسرحاً لأي عمل عدائي ضد أي من جيراننا بما فيهم إيران كما عبرت عن أن هذا الكلام بالتأكيد ليس جزءاً من الاتفاقية بينها وبين الولايات المتحدة».

وأضاف: «القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق موجودة بدعوة من الحكومة العراقية بغرض حصري هو قتال داعش».

وكان صالح قد التقى الثلاثاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن، واستعرضا آخر المستجدات في المنطقة، وأكدا على تكثيف المساعي لنزع فتيل الأزمة فيها، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لخطر الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

من جهة أخرى قتل ضابط في الشرطة العراقية وأصيب ثلاثة آخرون بتفجير إرهابي جنوب كركوك.

ونقلت السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله: «إن عبوة ناسفة انفجرت بدورية تابعة للشرطة الاتحادية في منطقة الهبات الواقعة بين ناحية الرشاد وقضاء داقوق جنوب محافظة كركوك ما أدى إلى مقتل ضابط من الدورية وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة».

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة إلى دائرة الطب العدلي.

وتتعرض القوات الأمنية لهجمات إرهابية بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة في عدد من مناطق البلاد.