ترامب: أي حرب مع إيران لن تدوم طويلاً

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن أي حرب بين الولايات المتحدة وإيران ستكون سريعة، لكنه أكد مجدداً رغبته في تجنب المواجهة العسكرية.

وقال لشبكة «فوكس» للأخبار الاقتصادية رداً على سؤال عما إذا كانت الحرب وشيكة: «أتمنى ألا نخوض حرباً لكننا في وضع قوي جداً إذا حدث شيء… إذا حدث شيء فلن يدوم طويلاً».

واستبعد ترامب إرسال قوات برية «في حال حدوث طارئ ما»، مؤكداً على أن الرد الأميركي في هذه الحال سيكون سريعاً.

وكان ترامب قد هدد إيران الثلاثاء بتلقي رد «كاسح»، في حال وجهت أي ضربة ضد «أي شيء أميركي»، منتقداً تصريح طهران تجاه العقوبات الأميركية المفروضة عليها مؤخراً.