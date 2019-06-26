عربي ودولي

ترامب: أي حرب مع إيران لن تدوم طويلاً

| رويترز– روسيا اليوم

الخميس, 27-06-2019

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن أي حرب بين الولايات المتحدة وإيران ستكون سريعة، لكنه أكد مجدداً رغبته في تجنب المواجهة العسكرية.
وقال لشبكة «فوكس» للأخبار الاقتصادية رداً على سؤال عما إذا كانت الحرب وشيكة: «أتمنى ألا نخوض حرباً لكننا في وضع قوي جداً إذا حدث شيء… إذا حدث شيء فلن يدوم طويلاً».
واستبعد ترامب إرسال قوات برية «في حال حدوث طارئ ما»، مؤكداً على أن الرد الأميركي في هذه الحال سيكون سريعاً.
وكان ترامب قد هدد إيران الثلاثاء بتلقي رد «كاسح»، في حال وجهت أي ضربة ضد «أي شيء أميركي»، منتقداً تصريح طهران تجاه العقوبات الأميركية المفروضة عليها مؤخراً.

مقالات ذات صلة

الخميس, 27-06-2019

«ورشة المنامة» اختتمت أعمالها.. «السلام من أجل الرخاء»!

الخميس, 27-06-2019

مجلس الأمن يجتمع لبحث الاتفاق النووي مع إيران … طهران تسرّع تخصيب اليورانيوم وتكديس احتياطياته اعتباراً من اليوم

الخميس, 27-06-2019

واشنطن تحذر أنقرة من تأثير العقوبات إذا اشترتها … روسيا تسلم أول دفعة من صواريخ «إس 400» إلى تركيا في تموز

الخميس, 27-06-2019

أميركا: أنجزنا 90 بالمئة من الاتفاق التجاري مع الصين

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock