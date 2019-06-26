بيونغ يانغ: لن نستسلم للعقوبات الأميركية ونعتبرها «عملاً عدائياً»

أعلنت كوريا الديمقراطية أنها لن تستسلم بسهولة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، معتبرة تمديد الولايات المتحدة عقوباتها عليها «عملاً عدائياً وتحدياً صريحاً للقمة التاريخية التي عقدت بين البلدين في سنغافورة العام الماضي».

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية أمس هذه العقوبات بأنها ‭‭««‬‬‬مظهر من مظاهر الأعمال العدائية الأكثر تطرفاً» وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ونقلت «أ ب» عن وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية قولها في بيان أمس إن الشعب الكوري الديمقراطي «لن يتردد في الدفاع عن بلده في حال تجرأ أي أحد على انتهاك سيادته»، موضحة أن الولايات المتحدة مستمرة بالإبقاء على العداء تجاه كوريا الديمقراطية من خلال نشر تقارير مؤخراً عن «الاتجار المزعوم بالبشر والقمع في كوريا الديمقراطية وتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بخصوص استمرار العقوبات على أكثر من80 بالمئة من الاقتصاد الكوري».

وأضافت الوزارة: إن «بومبيو يواصل مغالطاته كما لو أن العقوبات تجعل المحادثات الثنائية ممكنة»، وقالت إن «جميع هذه التطورات تظهر أن الحلم الأميركي الوحشي باخضاعنا عبر اعتماد العقوبات كوسيلة للضغط لم يتغير البتة بل أصبح مكشوفاً أكثر»، وشددت على أن «كوريا الديمقراطية ليست بلداً يستسلم بسهولة للعقوبات الأميركية».

وكانت بيونغ يانغ أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ اون تلقى رسالة شخصية من نظيره الأميركي دونالد ترامب «ذات مضمون ممتاز».

ورغم الحديث الأميركي عن العلاقة الجيدة بين ترامب وجونغ أون إلا أن الولايات المتحدة مستمرة بسياساتها العدائية تجاه بيونغ يانغ فيما لم يفض آخر لقاء بين الرئيسين بفيتنام في شباط الماضي إلى أي اتفاق بشأن المضي قدماً في قضية نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وفي هذه الأثناء كشف رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن أمس أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع كوريا الديمقراطية وراء الكواليس لعقد قمة ثالثة بين البلدين، كما اقترحت إجراء مفاوضات على مستوى عملي بعد تعثرها منذ قمتهما الثانية في شباط الماضي.

وقال مون في ردود مكتوبة على أسئلة طرحها صحفيون أجانب: إنه لا يوجد سبب للحديث عن «الجمود» وانعدام الحوار الرسمي حول نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

رويترز – روسيا اليوم – سانا