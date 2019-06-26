عربي ودولي

أميركا: أنجزنا 90 بالمئة من الاتفاق التجاري مع الصين

| روسيا اليوم– رويترز

الخميس, 27-06-2019

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أمس الأربعاء، أنه تم إنجاز الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 90 بالمئة.
وقال منوشين: «أنهينا 90 بالمئة من الاتفاق، وأعتقد أن هناك مساراً علينا أن ننهيه».
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة «العشرين» التي ستعقد نهاية الشهر الجاري في مدينة أوساكا في اليابان، وقد أجرى كبار المفاوضين التجاريين الأميركيين والصينيين الإثنين الماضي محادثات هاتفية، «تم خلالها تبادل الآراء حول قضايا اقتصادية وتجارية».
من الجديـــر ذكره، أن إعــلان ترامب عن نيته الاجتمـــاع بالرئيس الصيني جاء بعد أيام على رسالة وصلته من أكثر من 600 شركة أميركية، تعرب فيها عن مخاوفها وقلقها بشأن الحرب التجارية مع بكين.

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