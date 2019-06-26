واشنطن تحذر أنقرة من تأثير العقوبات إذا اشترتها … روسيا تسلم أول دفعة من صواريخ «إس 400» إلى تركيا في تموز

نقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس شركة روزوبورون إكسبورت المصدرة للأسلحة والمملوكة للدولة أن موسكو ستسلم أول دفعة من منظومة إس 400 الصاروخية إلى تركيا في تموز وفقاً للخطط الموضوعة مسبقاً.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر ميخيف قوله: «سنسلم الدفعة الأولى في تموز في إطار خططنا».

وأغضبت خطط تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، واشنطن التي هددت بفرض عقوبات على أنقرة إذا مضت قدماً في الصفقة.

وفي السياق قال مسؤول أميركي كبير إن القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر حذر نظيره التركي أمس من أن شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 لن ينهي فقط دور تركيا في برنامج مقاتلات إف 35، وإنما سيضر أيضاً الاقتصاد التركي بسبب العقوبات الأميركية المترتبة على الصفقة.

وأضاف المسؤول الكبير بوزارة الدفاع مشترطاً عدم نشر اسمه «مرة أخرى.. كان الوزير حازماً جداً بشأن عدم إمكانية حصول تركيا على منظومة إس 400 وبرنامج إف 35 (معاً). وإذا قبلوا منظومة إس 400 فإن عليهم قبول النتائج، وليست تلك المتعلقة فقط ببرنامج إف 35 بل أيضاً النتائج المتعلقة بوضعهم الاقتصادي».

وكان المسؤول يتحدث بعد محادثات أميركية تركية على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

في سياق آخر أصدرت سلطات النظام التركي اليوم أحكاما بالسجن على 160 شخصاً بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز من عام 2016.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصدر قضائي رفض الكشف عن هويته قوله أمس إن «محكمة العقوبات المشددة رقم 24 قضت بسجن 47 متهماً بينهم كريم أكر العميد السابق لأكاديمية عسكرية مدى الحياة كما قضت بسجن 113 شخصاً لفترات تتراوح ما بين سبعة و15 سنة».

واستغل نظام أردوغان محاولة الانقلاب المذكورة لتصفية خصومه ومعارضيه حيث اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم صحفيون وقضاة وسياسيون من المعارضة وموظفون حكوميون وعسكريون، وأقال نحو 150 ألفاً آخرين أو أوقفهم عن العمل في القطاعين العام والخاص.