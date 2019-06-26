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لا حصانة لـ«المعلم» تحميه من الملاحقة وإنما هناك آلية قانونية … الشعار: عالجنا آلافاً من مذكرات البحث.. واللجنة لم تنه عملها بعد

| محمد منار حميجو

الخميس, 27-06-2019

كشف وزير العدل هشام الشعار أنه تم علاج آلاف من مذكرات البحث خلال عمل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الموضوع، مؤكداً أن عملها لم ينته بعد وأنه لا يمكن إعطاء أرقام وإحصائيات دقيقة حتى ينتهي عملها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف الشعار: لا يمكن الحكم على هذا الموضوع حتى يتم انتهاء الفترة المحددة للجان في المحافظات.
وفيما يتعلق بموضوع التعميم الذي أصدرته الوزارة حول المعلمين أوضح الشعار أن التعميم لا يعطي حصانة لهم تحميهم من الملاحقة وإنما هناك آلية معينة نص عليها القانون لملاحقتهم في حال قدمت بحقهم شكوى ولا يكون هناك تسرع في اتخاذ الإجراءات وفي حال ثبت ارتكابه للجرم فيعاقب وفق القانون.
وأكد الشعار أنه في حال ضرب المعلم طالبا سوف تتم ملاحقته لأن القانون في الأساس لا يبيح ضرب الطلاب، معتبراً مهنة المعلمين راقية ونبيلة وخصوصاً أنهم يساهمون في إنشاء جيل جديد.

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