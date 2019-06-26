الأولى

عبد اللطيف يحذر الشركات العامة التي تتأخر بالتنفيذ بالتعامل معها قانوناً

| عبير سمير محمود

الخميس, 27-06-2019

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أنه سيتم التعامل قانونياً مع الشركات العامة التي تتأخر في تنفيذ المشروعات، موضحاً أن التأخر إذا لم يكن مبرراً فسيتم التعامل معه وفق النص القانوني كواحد بالألف عن كل يوم تأخير الأمر الذي سيطبق على الشركات العامة وتم التشديد عليه في حال التأخير لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش تفقده سير الأعمال في مشروع التأمينات الاجتماعية في اللاذقية أكد عبد اللطيف أن الأولوية بالتنفيذ للمشروعات المتأخرة، مبيناً أن القرارات الحكومية سهلت العمل الإنشائي للقطاع العام والخاص.
وشدد عبد اللطيف على أهمية مشروع التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 98 بالمئة بتكلفة مليار و300 ألف ليرة.
وأكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أنه سيتم وضع مشروع التأمينات الاجتماعية بالخدمة خلال الفترة القادمة وعدد كبير من المشروعات الأخرى قبل نهاية العام.

مقالات ذات صلة

الخميس, 27-06-2019

المعلم يختتم زيارته لـ«بيونغ يانغ».. واتفاق على استمرار الدعم المتبادل

الخميس, 27-06-2019

إعادة تشكيل الكرة الأرضية

الخميس, 27-06-2019

وصف المرحلة بـ«الدقيقة جداً» واعتبر خسارة أردوغان لاسطنبول «ضربة قاضية» … منيني لـ«الوطن»: صمود سورية جعلها خارج معادلة التسوية والتطبيع

الخميس, 27-06-2019

«ورشة البحرين» لا نتائج غير التطبيع والمنامة تدعم بحزم «إسرائيل»!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock