خفض سعر المتر بـ10 آلاف في المناطق الصناعية والحرفية بطرطوس

إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم بعددها رقم 3126 تاريخ 7/4/2019

تحت عنوان: «صناعيون وحرفيون يعترضون على تكلفة المناطق الصناعية في طرطوس»

تمت الموافقة مسبقاً على إعلان الاكتتاب في كل من المنطقتين الصناعيتين في الدريكيش والشيخ بدر بسعر أولي للمتر المربع بنحو:

47000 ل.س في الشيخ بدر بموجب كتاب صادر عن مجلس مدينة الشيخ بدر.

52000 ل.س في الدريكيش بموجب كتاب صادر عن مجلس مدينة الدريكيش.

وبناء على الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 28/3/2019 تم التوجيه بضرورة تخفيض سعر المتر المربع تسهيلاً للإخوة المكتتبين عبر إخراج الكلف الإضافية كالطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية لكونها تخدم شرائح تنظيمية أخرى غير المناطق الصناعية وكذلك كلف نقل أبراج التوتر وكلفة ترحيل النفايات التي أدت إلى ارتفاع سعر المتر المربع سابقاً.

وبناء عليه تم إعادة اجتماع اللجان المشكلة لتحديد سعر المتر المربع في الشيخ بدر والدريكيش بتاريخ 9/4/2019 وأصبح السعر الأولي للمتر المربع على الشكل التالي:

32879 ل.س في الشيخ بدر.

40546 ل.س في الدريكيش.

أي تم تخفيض سعر المتر بنحو 10000 ل.س عما كان سابقاً تسهيلاً للإخوة الحرفيين ليتسنى لهم الاكتتاب على المقاسم.

وتم مراسلة جريدة الثورة لإعلان الاكتتاب في كل من الدريكيش والشيخ بدر بالسعر الأولي للمتر المربع حسب ما هو وارد بمحاضر اللجان المذكورة والمصدقة من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس.

مع الإشارة إلى أن القرار 66/م.و والخاص بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية ينص في المادة 5 منه على ما يلي:

أثناء تحديد التكلفة الأولية للمنطقة الصناعية يتم احتساب نفقات إدارية وقدرها 5 بالمئة من نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة.

وقد قدم اتحاد الحرفيين مذكرة عرض فيها ضرورة إعادة النظر بنظام ضابطة البناء إضافة إلى تعديل المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية المذكورة بما يتناسب مع الضرورة والحاجة للتطوير قبل طرح المقاسم على الصناعيين والحرفيين لكونه يؤثر في سعر المتر وقد تم إحالة المذكرة المذكورة إلى الوحدات الإدارية المعنية للدراسة والبيان.

محافظ طرطوس

صفوان سليمان أبو سعدى