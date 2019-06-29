200 حالة غش في امتحانات الأساسي في الرقة

كشف رئيس دائرة الامتحانات في تربية الرقة إبراهيم الحسين عن وجود 200 حالة غش في امتحانات شهادة التعليم الأساسي في الرقة، التي جرت في المناطق المحررة والتي شارك فيها 13993 طالباً وطالبة أغلبهم من المناطق التي مازالت تحت سيطرة المجموعات الانفصالية في محافظة الرقة، حيث زاد عددهم عن 10 آلاف طالب وطالبة.

وأكد الحسين أن حالات الغش كانت في اغلبها ضبط قصاصات ورقية مع الطلاب وبلغ مجموعها خلال طوال فترة الامتحان وفي جميع مراكز امتحان التعليم الأساسي 174 حالة فيما كان عدد حالات ضبط جوال مع الطالب 23 حالة، وهناك 3 حالات انتحال شخصية، حيث قام أشخاص بالتقدم عن طلاب في هذه الامتحانات، وعن عقوبة هذه الحالات بين الحسين أنه بالنسبة لحالات القصاصات الورقية سيتم التأكد من قبل اللجنة المختصة فيما إذا كان الطالب قد استفاد من هذه القصاصة أم لا، واللجنة هي صاحبة القرار في هذا الموضوع.

وأشار الحسين إلى أن العدد الأكبر من الطلاب الذين تقدموا لامتحان التعليم الأساسي كان في بلدة السبخة وهو 8599 طالباً وطالبة، وسبب ارتفاع العدد فيها أن أغلب من قدموا من المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الانفصالية يفضلون هذه المنطقة لأنها قريبة على آخر منفذ بين المناطق التي يسكنون فيها والمنطقة المحررة، ويوجد في دبسي عفنان 2213 طالباً وفي معدان 3181 طالباً. وهناك 206 طلاب في حماة و7 طلاب في اللاذقية وطالب واحد في دمشق.