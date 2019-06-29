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رداً على غزوه الغاشم ودوره في دعم الإرهابيين … حفتر يأمر قواته باستهداف مصالح النظام التركي في ليبيا

| وكالات

الأحد, 30-06-2019

أمر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر قواته باستهداف السفن التابعة للنظام التركي في المياه الإقليمية وكل الأهداف الإستراتيجية التابعة له على الأراضي الليبية رداً على الغزو التركي الغاشم ودوره في دعم الإرهابيين والتدخل لاستمرار الفوضى في البلاد.
ونقل موقع «بوابة الوسط» عن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي قوله في بيان أمس: «رداً على ما تتعرض له الأراضي الليبية منذ ليلة البارحة «الجمعة» من غزو تركي غاشم نتجت عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية، أصدرت الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كل الأهداف الإستراتيجية التركية».
وأضاف البيان: «تعتبر الشركات والمقرات التركية وكل المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة رداً على هذا العدوان ويتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا».
وكان الجيش الليبي أعلن الخميس أن سلاح الجو التابع له أسقط طائرة تركية مسيرة في جنوب العاصمة طرابلس.
وتشير العديد من التقارير إلى دور النظام التركي بدعم الإرهابيين في دول المنطقة ومن بينها سورية وليبيا حيث أعلنت مصلحة الجمارك في ليبيا مطلع العام الجاري ضبط نحو 20 ألف مسدس داخل حاوية بضائع تحتوي على بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال للتمويه قادمة من تركيا في ميناء مصراته شرق العاصمة طرابلس.
وتعاني ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي «ناتو» عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق، على حين يتنازع على السلطات حالياً طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق والحكومة العاملة في شرقي ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الليبي بقيادة حفتر.

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