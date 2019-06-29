الخارجية اليمنية: المجزرة التي ارتكبها التحالف في تعز انتهاك للقيم الإنسانية

أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن المجزرة التي ارتكبها العدوان السعودي باستهدافه منزلاً في منطقة ورزان بمديرية خدير بمحافظة تعز والتي أدت لاستشهاد 8 يمنيين بينهم أطفال ونساء انتهاك سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر بالخارجية اليمنية قوله أمس إن هذه الجريمة في تعز «تعد انتهاكاً سافراً لكل المواثيق والقوانين الدولية والقيم والأعراف الإنسانية».

وأدان المصدر استمرار العدوان السعودي باستهداف المدنيين الآمنين، داعياً إلى وقف جرائمه.

وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من دخول العدوان عامه الخامس إلا أن الشعب اليمني مستمر في صموده بمواجهة آلة الحرب لتحالف العدوان.

وكان 8 يمنيين بينهم نساء وأطفال استشهدوا الجمعة في مجزرة جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودي واستهدفت منزلاً في محافظة تعز.

إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية أمس عمليات نوعية أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي في محافظة الضالع.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن مصدر عسكري قوله إن الجيش واللجان استعادوا مواقع بمديرية قعطبة في الضالع خلال تنفيذ عملية عسكرية هجومية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة.

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيبوا الجمعة خلال عملية للجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة عسير.