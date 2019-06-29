اختتام أعمال القمة 2019 للقيادات السياسية النسائية في اليابان … عباس: سورية تدعم دور المرأة ومكانتها في حياة المجتمع

شدد وفد مجلس الشعب المشارك في أعمال القمة 2019 للقيادات السياسية النسائية التي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو، على أهمية بذل الجهود كافة من أجل النهوض بالمجتمعات، بما يعزز ثقة الشعوب ببرلماناتها وحكوماتها، وأكد دعم سورية لدور المرأة ومكانتها في حياة المجتمع.

وترأس وفد مجلس الشعب عضو المجلس أشواق عباس مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان، وعضوية كل من أميرة ستيفانو وفرح حمشو، في القمة التي عقدت يومي 25-27 من حزيران الجاري وشارك فيها وفود من أكثر من سبعين دولة، وما يزيد على 300 سيدة.

وفي كلمتها أمام القمة التي عقدت تحت عنوان «إجراءات النهوض بالمجتمع من خلال أهداف التنمية المستدامة»، أكدت عباس بحسب بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، أمس، أهمية بذل المساعي الممكنة والمتاحة كافة من أجل النهوض بالمجتمعات، بما يعزز ثقة الشعوب ببرلماناتها وحكوماتها.

وأشارت عباس إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التمسك بأهداف التنمية المستدامة، التي تشكل الوسيلة الأمثل لضمان حياة جديرة بالاحترام لنا وللأجيال المقبلة، مضيفة: إن دعم النساء وتطوير قدراتهن أهم الأولويات حيث تشكلن حجر الأساس في أي عملية تنمية وبالتالي نهوض المجتمع.

كما أكدت رئيسة الوفد دعم سورية لدور المرأة ومكانتها في حياة المجتمع التي لطالما كان لها دور فاعل ومتميز وريادي على مختلف المستويات، لأن المرأة هي أساس المجتمع، فوجود نساء فاعلات ومؤثرات وقياديات في أي مجتمع يعني أنه مجتمع قوي ومتماسك ومتطور ومتين.

ولفت البيان إلى أن وفد مجلس الشعب أجرى عدة لقاءات على هامش أعمال القمة، من بينها لقاء مع رئيس البرلمان الياباني تاداموري أوشيما، وعدد من البرلمانيين اليابانيين.

وكانت القمة، بدأت يومها الأول بالتركيز على دراسة قضايا النهوض بالمجتمعات ودور النساء كقياديات سياسيات، وبحثت في دور البرلمانيين في تعزيز استقرار المجتمعات من خلال أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما المسائل المتعلقة بالصحة والتنمية والاقتصاد، وتمكين النساء في الاقتصاد وريادة الأعمال، والتواصل مع المجتمعات.