ترامب: الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين إذا لم يتم في عهدي فلن يبرم أبداً … الرئاسة الفلسطينية: سياسة الإملاءات والتهديد والوعيد لم تعد تجدي

اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي في مدينة أوساكا اليابانية غير مشجعة.

وقال أبو ردينة في تصريح صحفي: إن ما جاء على لسان ترامب يشير إلى أن واشنطن لم تع درس إخفاق «ورشة المنامة».

وأكد أن الفشل الذريع الذي منيت به «ورشة المنامة»، رغم سياسة العقاب والتهديد التي استعملتها إدارة ترامب مع الجميع، يجب أن يشكل رسالة واضحة للرئيس الأميركي وإدارته، بأن سياسة الإملاءات والتهديد والوعيد، لم تعد تجدي مع الشعب الصامد وقيادته الشرعية، التي رفضت كل الصفقات المشبوهة الهادفة لتصفية القضية الوطنية.

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية التأكيد، أن الحقوق الفلسطينية لا تباع ولا تشترى، ولا يمكن لأي كان في العالم أن يجبر الفلسطينيين على التنازل عن حقوقهم، مهما كانت التحديات أو الإغراءات، مشيراً إلى أن الطريق إلى تحقيق السلام واضح، ويجب أن يستند على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لا على أوهام اقتصادية تستبدل الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام.

وكان ترامب أكد أن أي اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يبرم أبداً، إذا لم يتم توقيعه خلال فترته الرئاسية، مهدداً بأنه في حال لم يتفاوض الفلسطينيون، فإن بلاده ستستمر بقطع المساعدات عنهم.

إلى ذلك أكد مصدر أمني فلسطيني، أن جهاز المخابرات الفلسطيني اعتقل أمس رجل الأعمال، صلاح أبو ميالة، بعد مشاركته في «ورشة المنامة» الاقتصادي الذي عقد في البحرين قبل أيام وقاطعته السلطة الفلسطينية.

وقال المصدر: إن السلطة الفلسطينية اتخذت قراراً باعتقال كل فلسطيني شارك في أعمال «الورشة».