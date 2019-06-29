عباس من طوكيو: المرأة السورية لها دور فاعل وريادي

شدد وفد مجلس الشعب المشارك في أعمال القمة ٢٠١٩ للقيادات السياسية النسائية، التي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو، على أهمية بذل كافة الجهود من أجل النهوض بالمجتمعات.

وخلال كلمتها بالقمة، أكدت رئيسة وفد مجلس الشعب السوري، أشواق عباس، بحسب بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، على دعم سورية لدور المرأة ومكانتها في حياة المجتمع، إذ لطالما كان لها دور فاعل ومتميز وريادي على مختلف المستويات، فوجود نساء فاعلات ومؤثرات، يعني أن المجتمع قوي ومتماسك.

ولفت البيان إلى أن وفد مجلس الشعب الذي يضم كلاً من أميرة ستيفانو وفرح حمشو، أجرى عدة لقاءات، من بينها لقاء مع رئيس البرلمان الياباني، وعدد من البرلمانيين اليابانيين.