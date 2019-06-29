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خطتها إنتاج 7 آلاف برميل نفط يومياً … «الفرات»: 14.55 مليار دولار إجمالي خسائر النفط منذ 2011

| صالح حميدي

الأحد, 30-06-2019

تستمر عمليات سرقة آبار النفط من الحقول الواقعة شرقي نهر الفرات وخاصة حقلي العمر والتنك، إذ وصلت الخسائر المادية إلى نحو 332 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، «بحسب تقرير شركة الفرات للنفط». وقدّر التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة للنفط منذ العام 2011 وحتى الربع الأول من العام الحالي بنحو 14.55 مليار دولار.
وكشف التقرير أن خطة إنتاج الشركة السنوية للعام الحالي تبلغ 7 آلاف برميل نفط يومياً، لافتاً إلى أن الشركة نفذت الخطة الإسعافية في حقول التيم والنيشان والشولا والورد وأقلعت بالإنتاج فيها، ونفذت منذ مطلع العام 2019 الخطة المتوسطة لتلك الحقول التي تمتد على مدى ثلاث سنوات.
وبلغ الإنتاج الإجمالي من كل الحقول نحو 183 ألف برميل نفط خلال الربع الأول من العام الحالي، وبمعدل إنتاج وسطي 2000 برميل نفط يومياً، وهو مطابق للخطة الموضوعة لإنتاج هذه الحقول بحسب الشركة.

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