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رمضان: من الطبيعي أن تكون هناك إجراءات بحق من يخون البلد … مشروع قانون لمحاسبة فنانين يصرحون إعلامياً ويثيرون الفتنة

| محمد منار حميجو

الأحد, 30-06-2019

أكد مشروع قانون خاص بنقابة الفنانين أنه سوف يتم تحريك دعوى الحق العام بالقضاء بحق كل فنان سواء كان عضواً أم متمرناً فيها في حال صرح إعلامياً أو شارك بمهرجانات أو احتفالات أو فعاليات ضد سورية أو من يطلب استعداء لها ولشعبها أو النيل من هيبة الدولة أو إثارة الفتنة بأي طريقة من الطرق المعاقب عليها في القوانين السورية.
ونصت المادة 67 من المشروع الذي أحاله مجلس الشعب إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في المجلس بعدما وافقت عليه اللجنة الدستورية والتشريعية أن مجلس النقابة يعلق عضوية العضو أو المتمرن بعد ارتكابه للأفعال المشار إليها ويحيل الموضوع للقضاء واعتبار النقابة مدعياً شخصياً ولا تتم إعادة العضو إليها إلا بعد صدور قرار قضائي لا ينال من شروط عضويتها.
واعتبر نقيب الفنانين زهير رمضان أنه من الطبيعي أن تكون هناك إجراءات قانونية ورفع دعوى أمام القضاء بحق من يخون البلد ويسيء لثوابتها ويتعامل مع عدوها ويحاول بشكل أو بآخر أن يستنزف الدم السوري ويدعو لحرب طائفية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد رمضان أنه تم شطب قيد عدد من الفنانين بعد أن أساؤوا للدم السوري عبر مجلس التأديب الذي يرأسه قاض بمرتبة مستشار، مضيفاً: قضية الخيانة وقفنا عندها فكانت فرصة للحظها بالمشروع الجديد لمحاسبة مرتكبها باعتبارها من أكبر الكبائر.

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