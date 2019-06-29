رمضان: من الطبيعي أن تكون هناك إجراءات بحق من يخون البلد … مشروع قانون لمحاسبة فنانين يصرحون إعلامياً ويثيرون الفتنة

أكد مشروع قانون خاص بنقابة الفنانين أنه سوف يتم تحريك دعوى الحق العام بالقضاء بحق كل فنان سواء كان عضواً أم متمرناً فيها في حال صرح إعلامياً أو شارك بمهرجانات أو احتفالات أو فعاليات ضد سورية أو من يطلب استعداء لها ولشعبها أو النيل من هيبة الدولة أو إثارة الفتنة بأي طريقة من الطرق المعاقب عليها في القوانين السورية.

ونصت المادة 67 من المشروع الذي أحاله مجلس الشعب إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في المجلس بعدما وافقت عليه اللجنة الدستورية والتشريعية أن مجلس النقابة يعلق عضوية العضو أو المتمرن بعد ارتكابه للأفعال المشار إليها ويحيل الموضوع للقضاء واعتبار النقابة مدعياً شخصياً ولا تتم إعادة العضو إليها إلا بعد صدور قرار قضائي لا ينال من شروط عضويتها.

واعتبر نقيب الفنانين زهير رمضان أنه من الطبيعي أن تكون هناك إجراءات قانونية ورفع دعوى أمام القضاء بحق من يخون البلد ويسيء لثوابتها ويتعامل مع عدوها ويحاول بشكل أو بآخر أن يستنزف الدم السوري ويدعو لحرب طائفية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد رمضان أنه تم شطب قيد عدد من الفنانين بعد أن أساؤوا للدم السوري عبر مجلس التأديب الذي يرأسه قاض بمرتبة مستشار، مضيفاً: قضية الخيانة وقفنا عندها فكانت فرصة للحظها بالمشروع الجديد لمحاسبة مرتكبها باعتبارها من أكبر الكبائر.