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النقل الداخلي لا تتدخل بالخط الذي تخدمه شركة خاصة … حداد: 30 باصاً جديداً على خطوط دمشق وريفها

| راما محمد

الأحد, 30-06-2019

أكد مدير شركة النقل الداخلي بدمشق سامر حداد تخصيص 30 باصاً للمدينة وريفها من المنحة المقدمة من الصين والتي تضمنت 100 باص ليصبح إجمالي عدد العاملة 130 باصاً، موضحاً أنه تم وضعها بالخدمة على دفعتين.
وفي تصريح لـ«الوطن» نفى حداد وجود نقص في خط الدوار الجنوبي، موضحاً أن رئيس الخط أكد عدم وجود حاجة لزيادة عدد الباصات ومع ذلك سيجري تزويده بـ10 باصات لكونه خطاً حيوياً ويقطع المدينة من طرف لآخر.
وأشار حداد إلى أن الشركة لا تتدخل بالخط الذي تخدمه الشركات الخاصة لأن ذلك من أساس التعاقد معها، موضحاً أنه في حال كان التعاقد مع المستثمر على تخديم خط معين بـ20 أو 30 باصاً على سبيل المثال، إلا أن المستثمر أخل بذلك، يجري على الفور توجيه إنذار له من ثم تدخل شركة النقل لتخديم الخط.
وأشار حداد إلى أن خطوط النقل في المدينة حالياً مغطاة ولا يوجد منطقة بلا تخديم.

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