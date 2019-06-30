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الحليب يخفف احتراق الفم

| وكالات

الإثنين, 01-07-2019

قيل منذ فترة طويلة إن شرب الحليب بعد تناول الطعام الحار يساعد على تخفيف الإحساس بالاحتراق في الفم، والآن أكد العلماء هذه النظرية.
واكتشف باحثو جامعة ولاية بنسلفانيا، أن الحليب منزوع وكامل الدسم كان الأفضل في تهدئة الإحساس بالاحتراق، حيث قالوا إن الكازين (وهو بروتين موجود في الحليب)، يخفف الألم من خلال التغلب على المركب النشط في الفلفل الحار «كابسيسين».
واختبر الباحثون 7 مشروبات في دراسة شملت 72 فرداً، شربوا سائلاً حاراً جداً يحتوي على «كابسيسين»، ثم تناولوا الماء أو الكولا أو المياه الغازية أو الجعة الخالية من الكحول أو الحليب منزوع الدسم وكامل الدسم.
وواصل المشاركون تقييم مدى إدراكهم للإحساس بالاحتراق كل 10 ثوان، لمدة دقيقتين.
وتبين أن معظم المشروبات المستهلكة من المشاركين، خففت بشكل كبير من الإحساس الحارق، ولكن الحليب الكامل وخالي الدسم كان الخيار الأفضل بينها.
وفي الوقت نفسه، وجدت الدراسة أن المياه الغازية والجعة، كانت الأسوأ في تخفيف الألم.

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