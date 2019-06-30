البعوض يتعقب ضحاياه من مسافة 50 متراً

أكد عالم الحشرات من جامعة فاخينينغين الهولندية أيوب فان لون أن البعوض يتعقب ضحاياه ويختارهم من خلال تعقب غاز ثاني أكسيد الكربون من مسافة 50 متراً. وعندما يقترب لمسافة متر واحد تبدأ حواسه بقراءة العديد من العوامل أهمها درجة حرارة الجسد والأبخرة والمكروبات عليه.

وأشار الباحث إلى أن المكروبات تنتج باقة كيميائية تضم أكثر من 300 عنصر مختلف تعتمد في تركيبها على البيئة المحيطة وعلى التركيب الوراثي للإنسان، وأن هذه التراكيب هي التي تلعب دوراً أساسياً في اختيار البعوض لضحاياه من البشر.