الصفحة الأخيرة

البعوض يتعقب ضحاياه من مسافة 50 متراً

| وكالات

الإثنين, 01-07-2019

أكد عالم الحشرات من جامعة فاخينينغين الهولندية أيوب فان لون أن البعوض يتعقب ضحاياه ويختارهم من خلال تعقب غاز ثاني أكسيد الكربون من مسافة 50 متراً. وعندما يقترب لمسافة متر واحد تبدأ حواسه بقراءة العديد من العوامل أهمها درجة حرارة الجسد والأبخرة والمكروبات عليه.
وأشار الباحث إلى أن المكروبات تنتج باقة كيميائية تضم أكثر من 300 عنصر مختلف تعتمد في تركيبها على البيئة المحيطة وعلى التركيب الوراثي للإنسان، وأن هذه التراكيب هي التي تلعب دوراً أساسياً في اختيار البعوض لضحاياه من البشر.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 01-07-2019

مادونا ضحية حادث إطلاق نار

الإثنين, 01-07-2019

مايلي سايرس: تعبت من الرجال

الإثنين, 01-07-2019

اليابان تستعد لاستئناف صيد الحيتان

الإثنين, 01-07-2019

احم أطفالك من خطر السرطان

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock