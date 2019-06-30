اكتشاف أكبر خزان للمياه العذبة

توصل باحثون إلى خزان مائي عملاق وصفوه بالـ«كنز المائي» الثمين تحت مياه المحيط الأطلسي، قبالة ساحل ولاية نيوجرسي الأميركية، ورجحوا أن يكون هذا الحوض من المياه الجوفية «ادخارا» مهماً للمستقبل في ظل تناقص منسوب المياه العذبة على الأرض.

وتشير التقديرات العلمية إلى أن المياه العذبة في المكان تكفي لملء ما يقارب مليار حوض سباحة، وهو رقم هائل، ومن المرجح علمياً أن يكون هذا الخزان هو الأكبر من نوعه في كوكبنا، وتقدر كميته في الوقت الحالي بما لا يقل عن 2800 كيلومتر مكعب، أغلبها من المياه العذبة.

وحسب الباحثين فإن مياه هذا الخزان قد تشكل حلاً في المستقبل لأزمة المياه، ولاسيما أن سكان العالم يتزايدون باستمرار وينتظر أن يصلوا إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول سنة 2050.