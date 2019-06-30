دفعا 20 ألف جنيه إسترليني لاستنساخ قطة

دفع زوجان أميركيان مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني لاستنساخ قطتهم التي عاشت معهم طوال العقدين الماضيين.

وقال بريان لصحيفة «ميرور» البريطانية «إنه مبلغ كبير من المال، لكنني أعرف أشخاصاً ينفقون ذلك في الإجازات طوال الوقت. هذا حيوان نأمل أن يكون معنا لمدة عقدين. لقد كان قراراً يمكننا اتخاذه وما زلنا نتبرع بالمال لمنظمة إنقاذ القطط، وجمعية الرفق بالحيوان كل شهر».

وأضاف: «أردنا أن نطلق على القطة الجديدة بون بون، لكن عندما رأينا صورها، بدت متطابقة مع سينابون عندما كانت صغيرة، لذلك احتفظنا بالاسم نفسه».