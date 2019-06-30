العثور على رجل خطفه دب لمدة شهر

أفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية أنه تم العثور على رجل يشبه المومياء على قيد الحياة في عرين دب بعد شهر من مهاجمته وجره إلى مخبأ لتناوله، مشيراً إلى أن مجموعة من الصيادين الروس عثروا على الرجل بعدما وجده كلاب الصيد التابعة لهم في منطقة توفا النائية في روسيا، لافتةً إلى أنه بعدما تم نقله إلى المستشفى، اكتشف الأطباء أن عموده الفقري مكسور.

وشرح ألكسندر، الرجل الذي عثر عليه أن الدب احتفظ بي كغذاء لوقت لاحق ووصلت إلى مرحلة شرب البول الخاص بي للبقاء على قيد الحياة، موضحاً أن الصيادين دخلوا إلى عرين الدب واعتقدوا أنني مومياء بشرية حتى أدركوا أنني حي.