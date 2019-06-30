احم أطفالك من خطر السرطان

ابتكر فريق من الباحثين في جامعة «غلاسكو» الإسكتلندية لقاحاً مخصصاً للأطفال يقلل من احتمال إصابتهم بأنواع معينة من السرطان في المستقبل.

وأشارت صحيفة «إيفننغ تايمز» البريطانية إلى أن الدراسة التي أعدها الباحثون تقول إن طلبة المدارس من الذكور والإناث، الذين يتلقون تطعيماً ضد فيروس «الورم الحليمي البشري»، لديهم فرصة أكبر للنجاة من سرطان عنق الرحم للإناث وسرطان العنق والرأس عند الذكور.

ولفتت الصحيفة، إلى قول كيفين بولوك، أحد المشاركين في الدراسة، إن هناك زيادة في نسبة الإصابة بسرطان الرأس والعنق، خلال الـ25 سنة الماضية، مشيراً إلى أن الدراسة استمرت على مدى عامين، وشملت 235 مريضاً بسرطان العنق والرأس في إسكتلندا.

وحسب الدراسة، وجد الباحثون أن 78 بالمئة من المصابين بمرض سرطان العنق والرأس من الرجال، وأن فيروس «الورم الحليمي البشري» موجود في 60 بالمئة من المصابين.

ويمكن أن يصاب الشخص بفيروس «الورم الحليمي البشري»، عن طريق التلامس أو الاتصال الجنسي أو عبر الجروح، ويرتبط في بعض الحالات بسرطان عنق الرحم، لدى النساء، وسرطان الرأس والرقبة عند الرجال.

وتتسبب عدوى الفيروس في ظهور بثور على الجلد أو الأغشية المخاطية ويتسبب بعضها في الإصابة بسرطان عنق الرحم عند النساء، ويوجد أكثر من 100 نوع منه، حسب موقع «مايو كلينيك»، الذي أوضح أن التطعيمات يمكن أن تساعد في الحماية من الإصابة ببعض أنواعه.

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض واتقائها بإعطاء الفتيات والصبيان في عمر 11 و12 عاماً لقاح فيروس الورم الحليمي البشري الروتيني، كما يمكن إعطاؤه في سن مبكرة عند بلوغهم عمر 9 سنوات.