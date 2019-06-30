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فأر منزلي يعض ويقتل صاحبته

| وكالات

الإثنين, 01-07-2019

لقيت امرأة من مدينة أبينغدون بمقاطعة أوكسفوردشير البريطانية مصرعها إثر عضة قاتلة من فأر منزلي. ‏
وذكرت صحيفة «ديلي ميل»، أن ملابسات حادث الوفاة درست في محكمة التحقيق الجنائي، التي كشفت عن تفصيلاته منذ فترة قريبة.
وفي تفاصيل الحادث، تعرضت سيموني ستابلي (34 عاماً) لعضة في إصبعها، من الفأر المنزلي الأليف، الذي كانت تربيه بنفسها.
واتصلت المرأة بالخط الساخن للمؤسسة الوطنية للتأمين الصحي، ونصحوها باستشارة طبيب، لكنها اعتبرت أن الموضوع بسيط ومن غير الضروري زيارة المستوصف.
وتدهورت صحة البريطانية خلال الأيام الأربعة التالية للعضة، وفقاً لأقوال شريك حياتها، الذي أشار إلى أنها بدت مشوشة وأكدت حينها أنها رأت ابنها على درج المنزل، رغم عدم وجوده في الواقع.
واستدعى الرجل الإسعاف في اليوم التالي، عندما ساءت حالة شريكته جداً، لكن الأطباء لم يستطيعوا إنقاذها وتوفيت في المستشفى بنوبة قلبية.
وقال الطبيب الشرعي في إفادته الرسمية: «إن سبب الوفاة هو الحمى، التي أصابت ستابلي من قرض الفأر لإصبعها على خلفية ضعف المناعة لديها بسبب إصابتها المسبقة بالالتهاب الرئوي وأمراض أخرى».
وأكد الطبيب وجوب أخذ الحذر والتنبه بعد عضة الفئران واللجوء إلى الأطباء للعلاج، حيث يمكن التخلص من مضاعفات العضة خلال بضعة أيام بتناول المضادات الحيوية المناسبة.

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