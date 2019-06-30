منتخب سلة السيدات في غرب آسيا والدجاني متفائل

أخيراً وبعد طول انتظار استفاقت سلتنا الأنثوية من سباتها العميق الذي دخلته منذ سنوات، وبدأت تحبو من جديد بخطوات سليمة علّها تصل إلى مبتغاها وهدفها في حال بقيت درجة الرعاية والاهتمام من الاتحاد على حالها أو شهدت ارتفاعاً طفيفاً نحو الأفضل، هذه المرة منتخب سيداتنا سيشارك في بطولة غرب آسيا بعد غربة طويلة، وستبدأ فعالياتها في العاصمة الأردنية عمان في العشر الأخير من شهر تموز القادم، هذه المشاركة لاقت ارتياحاً كبيراً عند جميع الكوادر ووصفها الكثيرون بالخطوة بالإيجابية لكونها ستكون فاتحة خير لمشاركات كثيرة قادمة لمنتخب سيداتنا.

تحضيرات

بدأ المنتخب تحضيراته للبطولة أمس في صالة الفيحاء بدمشق، وستكون عبر ثلاث مراحل على أن تمتد كل مرحلة لأسبوع يتم خلاله انتقاء اللاعبات الأفضل لدخول المرحلة الثانية، وهكذا حتى يصل الجهاز الفني للتشكيلة النهائية للمنتخب قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة، وتفاءل مدرب المنتخب هلال الدجاني أثناء حديثه لـ«الوطن»، باللاعبات ضمن المعسكر، لكونهن الأفضل على مستوى القطر، وتم اختيارهن بناء على نتائج فرقهن، ومستواهن الذي ظهرن به في مباريات الدوري والكأس، وسيكون الجهاز الفني في حيرة من أمره أثناء عملية الانتقاء، نظراً لتقارب مستوى جميع اللاعبات، حيث تعتبر هذه التشكيلة الأكثر مثالية منذ سنوات لسلتنا الأنثوية.

مشاركة

يشارك في هذه البطولة أربعة منتخبات هي (إيران، لبنان، الأردن، سورية) وهي ليست مؤهلة للنهائيات الآسيوية، سوى أن بطل هذه التصفيات يحق له المشاركة في نهائيات آسيا المستوى (B) غير أن المشاركة في نهائيات آسيا بهذا المستوى يحق لأي منتخب يرغب في تثبيت مشاركته.

كادر جديد

ويقود المنتخب المدرب الوطني الخبير هلال دجاني، والمدرب المساعد رولا زرقه، والإدارية جيسي دكرمنجي، والمعالج ماهر ناصر، وكان اتحاد كرة السلة قد وجه الدعوة لعشرين لاعبة للالتحاق بالمعسكر الداخلي الذي انطلق عصر أمس الأحد في صالة الفيحاء بدمشق. واللاعبات هن.

أليسيا مكاريان – سيدرة سليمان – نورا بشارة – رشا سكران – ماريا دعيبس – سلاف خليل – هيا المالكي – ليانا غنوم – جيهان مملوك – فرح أسد – كارولين أبو لطيف – بتول السيد – ابتسام الزير – ميريام جانجي – جونا مبيض – راما طرقجي – جود فطيمة – أسمى الحاج – آنا أصلانيان – ريم جلبي.