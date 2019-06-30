رياضة

دوري سلة المحترفين

| الوطن

الإثنين, 01-07-2019

اختتمت مساء يوم السبت الفائت مباريات الأسبوع الأخير من مرحلة الإياب لدوري المحترفين بثلاثة لقاءات، حيث قلب الكرامة كل التوقعات وتمكن من التغلب على مستضيفه الاتحاد بفارق نقطة واحدة وبواقع (74-73) بعد مباراة قوية من الفريقين، وفي باقي اللقاءات تمكن الوحدة من الفوز على ضيفه الحرية (80-74) وفاز الجلاء على الثورة (79-56).
وعلى ضوء هذه النتائج بات ترتيب الفرق كالتالي: حيث احتل الجلاء الصدارة، يليه الجيش، والاتحاد ثالثاً، وجاء الوحدة رابعاً، فيما بقي الثورة بالمركز الخامس، والكرامة بالسادس، الحرية بالسابع، واليرموك بالمركز الثامن، والنصر بالتاسع، والساحل بالمركز العاشر والأخير، وستنطلق مباريات الفاينال إيت يوم الثلاثاء وسنكون معكم بوقفة فنية مع مباريات اليوم الأول.

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