الفيصلي الأردني يريد الواكد

لن يكون سيد هدافي الدوري محمد الواكد في بعثة منتخبنا الوطني المشارك في بطولة نهرو الدولية في الهند بعد أن تقدم لإدارة المنتخب بكتاب اعتذار مؤقت بعدم قدرته على السفر لأسباب خاصة لم يكشف عنها لاعبنا لكنه أشار إلى أنه سيكون جاهزاً أواخر الشهر القادم للمشاركة مع منتخبنا في بطولة غرب آسيا في العراق بعدما يكون قد أنهى أعماله الخاصة!

وفي الوقت الذي نفى فيه الواكد ما نشر على صفحات مشجعي نادي الرمثا عن نية إدارة النادي الأردني بالتعاقد معه إلا أنه كشف في معلومات خاصة لـ«الوطن» عن عرض وصله من نادي الفيصلي الأردني للاحتراف معه لموسم واحد وتم ذلك خلال فترة إقامة مهاجمنا مع فريق الجيش بالعاصمة الأردنية عمان وبعد الخسارة القاسية وخروجه من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي على يد فريق الجزيرة!

واعترف الواكد أنه يمر بفترة من القرف والملل الكروي وهذه الحالة النفسية غير المريحة دفعته للطلب من المندوب الأردني تأجيل عملية التفاوض والاستماع إلى بنود العرض الأردني إلى ما بعد عشرة أيام حيث يستكمل الطرفان المباحثات في بيروت علما أن المندوب الأردني أعطى الواكد علما بأن دوري بلاده الموسم المقبل سينطلق استثنائيا هذه المرة في شهر شباط المقبل لمشاركة المنتخب في تصفيات بطولتي كأس آسيا والعالم!

ولم يتأخر هدافنا أيضاً بنفي كل الأحاديث عن اقتراب انتقاله لنادي تشرين معلنا عدم اتخاذه حتى الآن أي قرار نهائي وحاسم فيما يخص هوية الفريق الذي سيلعب معه في الموسم القادم خاصة مع وجود عدة قنوات اتصال مفتوحة معه منذ أيام وبالتأكيد سيتم اختيار العرض الأفضل والأنسب في نهاية الأمر..

مع الإشارة هنا إلى أن الواكد ينتهي عقده رسمياً مع نادي الجيش يوم الرابع عشر من شهر تموز القادم وهو الذي كان قد وقع له مقابل ما يقارب من تسعة ملايين ليرة رغم تلقيه ضعف هذا المبلغ من ناد محلي آخر لكنه فضل النادي الدمشقي نزولا عند رغبة والدته التي وصفها بأغلى شيء في حياته!

من جهة ثانية أعلنت إدارة نادي الأنصار اللبناني تعاقدها رسمياً مع مدربنا نزار محروس عصر أمس الأول السبت وسط ترحيب حار من جمهور الفريق اللبناني بتعيين المحروس الذي كان قد وصل إلى بيروت قبل ثلاثة أيام لإجراء مراسم توقيع العقد الذي لم يكشف عن تفاصيله لكنه كان ملبيا لشروط الكابتن أبو حامد الذي وصلته منذ أسابيع عدة عروض تدريبية من أكثر من ناد عربي في الأردن والسودان والخليج لكن العرض اللبناني كان أكثر إقناعاً له فكان التوقيع معه رغم ابتعاده عن أجواء الكرة اللبنانية ودوريها لفترة طويلة!