2096 مخالفة تموينية منذ بداية العام في حلب … السكري لـ«الوطن»: لحامون يبيعون لحم غنم مخلوطاً بالفروج

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أحمد السكري لـ«الوطن» أن إجمالي عدد الضبوط التموينية التي تم تنظيمها في المحافظة منذ بداية العام 2019 وحتى 23 حزيران الجاري بلغ نحو 2096 ضبطاً، مبيناً أنها تشمل عدة مخالفات متنوعة كعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن بدل الخدمات المقدمة كـ«الأمبيرات».

وأشار السكري إلى أن المخالفات شملت محال تبيع بزيادة أسعار لمادة اللحوم التي تم تنظيم فيها نحو 75 ضبطاً، لافتاً إلى ضبط مخالفات للحامين يقومون بغش اللحم من خلال الجمع بين لحم الفروج والغنم ولحم الديك والتي تم تنظيم ستة ضبوط بها، إضافة إلى ضبط مواد مجهولة المصدر «مهربة» 34 ضبطاً ومخالفات أفران لسوء نوعية الخبز، مؤكداً أنه تتم معالجة الموضوع حالياَ.

وبيّن السكري أنه تم أخذ 493 عينة و65 عينة لمخالفة جسيمة خلال العام، لافتاً إلى تنظيم 193 ضبطاً بمخالفات النقل العام وزيادة أجور على المواطنين، منوهاً بأن مصدرها دوريات التموين، إضافة إلى معالجات لشكاوى تصل من المواطنين.

وفيما يخص العقوبات أكد مدير التموين أنها تراوحت ما بين الإغلاق ما بين 3 أيام للمرة الأولى و7 أيام للتكرار وهناك مخالفات إغلاق لمدة شهر، مشيراً إلى تشدد الوزارة بهذا الموضوع وبشكل خاص موضوع المتاجرة بالمواد الإغاثية في الأسواق.

ولفت السكري إلى وجود مخالفات في مطاعم كبيرة ومعروفة في حلب التي تمت ضبطها من خلال الدوريات المشتركة مع الضابطة العدلية في مديرية السياحة، موضحاً أنه تبين من خلال تحليل العينات أن هناك نسبة كبيرة منها مخالفاتها جسيمة حيث تم تنظيم عدد من الضبوط بحق أصحابها، مبيناً أن العقاب جعل الكثير من المحال يحسنون جودة الخدمة.

وأوضح أنه تم ضبط مواد مجهولة المصدر في المحافظة، مشيراً إلى عدم تعاون المجتمع المحلي مع الضابطة العدلية للكشف عنها لخطورتها، لكونها غير معرضة للفحوصات المخبرية إذ من الممكن أن تكون هذه المواد مجرثمة أو فيها مواد مسرطنة، مؤكداً أهمية الاعتماد على المنتج المحلي، موضحاً أن مصدر المواد المهربة غير معروف وهي «غريبة عجيبة».

ولفت إلى دور دائرة الأسعار بمتابعة سوق محالات الألبسة، نافياً وجود أي نوع من القماش الأجنبي المهرب، مؤكداً أن المديرية جاهزة للتعامل مع أي حالة ترد حول هذا الموضوع دعماً للمنتج المحلي.

وبيّن سكري أن الوضع التمويني في المحافظة حالياً مراقب بشكل جيد على الصعد كافة سواء ما يتعلق بالمواد التموينية الغذائية أم وسائل النقل والأفران وغيرها، مؤكداً أن دوريات المديرية منتشرة في جميع المناطق وجاهزة لتلقي الشكاوى على مدار الساعة، مشدداً على متابعة مراقب التموين بشكل جدي لموضوع المواد مجهولة المصدر «المهربة» والاتجار بالمواد الإغاثية التي لحظ انتشارها في المحافظة بشكل فردي.