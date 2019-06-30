شؤون محلية

هل يتم انتخاب رئيس جديد لبلدية جرمانا؟

| عبد المنعم مسعود

الإثنين, 01-07-2019

يبدو أن واقع بلدية جرمانا لا يستقر على حال في ظل تكهنات كثيرة لإعادة الانتخابات في مجلس المدينة على رئاسة مجلسها عززتها توجيهات محافظ الريف في اجتماعه بأعضاء مجلس المدينة ومكتبها التنفيذي والطلب إليهم إعادة العملية الانتخابية لرئاسة مجلس المدينة.
ووفقاً لمصادر «الوطن» من داخل الاجتماع فإن محافظ الريف يرى أن العملية الانتخابية غير قانونية مما يتيح له طلب إعادة الانتخابات وأن الأيام القادمة ستظهر قرار المحافظ بهذا الخصوص متوقعة إجراء انتخابات لرئاسة المجلس بين ثلاثة أسماء تقدمت بترشيحها في اجتماع المجلس مع محافظ الريف بناء على توجيهه داخل الجلسة هم نائب رئيس المجلس الحالي والمكلف بتسيير أمور البلدية غسان رافع وأعضاء المجلس فايز عزام وعمر سعد.
وأكدت مصادر «الوطن» في مدينة جرمانا ان العملية الانتخابية التي جرت منذ شهر ونصف تمت بناءً على كتاب من محافظ الريف بعد تقدم رئيس المجلس السابق خلدون عفوف بطلب إعفائه وأن المجلس صوت بداية على قبول الاستقالة وقبلت الاستقالة بثمانية عشر صوتاً من أصل 21 ومن ثم عرض على أعضاء المجلس الترشح، فترشح نائب رئيس المجلس غسان رافع وفاز بالتزكية لعدم ترشح أحد مقابله وبعد اعتماد النتيجة فتح باب الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس وفاز فايز عزام بالتزكية بسبب انسحاب المرشح عمر سعد.
ووفقاً للمصدر فإن محافظ الريف يتريث منذ شهر ونصف باعتماد نتيجة الانتخابات ورفع القرار اللازم لوزير الإدارة المحلية من أجل اتخاذ القرار المناسب.

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