تنفيذ أول محطة على الطاقة الشمسية تربط على الشبكة العامة في حمص

كشف مدير الشركة العامة للكهرباء بحمص مصلح الحسن لـ«الوطن» عن الانتهاء من تنفيذ أول محطة طاقة شمسية فوق سطح إحدى المنشآت الصناعية بمدينة حسياء الصناعية على نفقة المستثمر.

وبين أنه تم ربطها مع الشبكة الكهربائية العامة على التوتر المتوسط 20 كيلو فولط باستطاعة 300 كيلو واط. لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية التي ستقوم المحطة الكهرضوئية بتوليدها 1800 ميغا واط ساعي سنوياً.

وأوضح الحسن أنه سيتم شراء الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة من قبل شركة كهرباء حمص وتسديد قيمة الطاقة للمستثمر بالليرة السورية وفق الأسعار النافذة التي سنتها الوزارة لتشجيع المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة.

من جهته أكد مدير التخطيط والإحصاء في شركة الكهرباء بسام اليوسف لـ«الوطن» أن المحطة تتألف من 5 مجموعات ألواح شمسية باستطاعة تسمية تركيبية 60 كيلو واط لكل مجموعة، أي بمجموع 300 كيلو واط للمحطة ككل، لافتاً إلى أنه تم إنشاء المحطة بإشراف دائرة حفظ الطاقة بالشركة وتم ربط المحطة على خط توتر 20 كيلو فولط بعد بناء مركز تحويل باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير مع كامل التجهيزات المتضمنة أجهزة العد الرقمية وخلايا وقواطع الـ20 كيلو فولط، مشيراً إلى أن الشركة ووفق العقد المبرم مع الشركة المستثمرة للمحطة ستقوم بشراء كميات الكهرباء المنتجة بعد أخذ قراءات أنظمة العد بشكل دوري كل شهر أو شهرين، وبسعر 10,60 سنت يورو لكل واحد كيلو واط ساعي وسيتم تسديد المترتب من الذمم المالية للمستثمر بما يقابله بالليرة السورية بعد التأكد من سعر الصرف من المصرف المركزي عند دفع أي مستحقات على الشركة.

و أشار اليوسف إلى أن الشركة قامت مؤخراً خلال شهر أيار الماضي وحزيران الجاري بتوقيع 3 عقود أخرى مع مستثمرين لإنشاء محطات كهرضوئية في كل من مناطق حسياء وجندر والحواش باستطاعة إجمالية للمحطات الثلاث تصل إلى 9 ميغا واط بالساعة، مبيناً أنه تم توقيع عقد مع مستثمر لإنشاء محطة كهرضوئية في منطقة حسياء باستطاعة 3 ميغا واط ساعي وستتم المباشرة بأعمال التركيب مطلع الأسبوع القادم وستكون هذه المحطة بالخدمة مطلع العام القادم، وتم توقيع عقد لإنشاء محطة كهرضوئية أخرى في منطقة جندر باستطاعة 5 ميغا واط ساعي وستتم المباشرة بأعمال التركيب خلال الشهر القادم وستوضع بالخدمة خلال العام المقبل، كما تم توقيع عقد لإنشاء محطة كهرضوئية أخرى على سطح جامعة الحواش بمنطقة وادي النضارى باستطاعة 1 ميغا واط ساعي وتم المباشرة بأعمال التركيب وقد شارفت الأعمال على الانتهاء، وستوضع هذه المحطة بالخدمة في منتصف الشهر القادم.

و كشف اليوسف عن وجود نحو 10 طلبات أخرى لمستثمرين في الشركة لإنشاء محطات كهرضوئية باستطاعات مختلفة ما زالت قيد الدراسة، 3 محطات منها باستطاعة 1 ميغا واط ساعي لكل منها ومحطة أخرى باستطاعة 3 ميغا واط ساعي.