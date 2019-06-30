جسر جديد على نهر العاصي

بيَّن رئيس مجلس مدينة حماة عدنان طيار لـ«الوطن» أن نسبة إنجاز توسع المنطقة الصناعية في البنية التحتية والمرافق العامة بلغت 80 بالمئة، موضحاً أن مساحة المنطقة 254 هكتاراً تضم مقاسم كثيرة موزعة على صناعيي حماة وحرفييها، مضيفاً: من شأن هذا التوسع استيعاب صناعات وحرف جديدة، ونقل المنشآت والمحال الصناعية من أحياء مدينة حماة المقلقة للجوار والتي تسبب إرباكاً كبيراً للمواطنين.

ولفت طيار في حديثه لـ«الوطن» إلى أنه وفي نطاق مشاريع الطرق العامة تم إبرام عقود لتنفيذها بقيمة 75 مليون ليرة، وذلك لاستبدال وتجديد طبقة المجبول الإسفلتي للطرق المخربة، وتنفيذ طرق متفرقة في المدينة بالأحياء الأكثر تضرراً، مشيراً إلى أن المشروع قيد المباشرة مع بداية موسم المجبول الزفتي للموسم الحالي.

وأشار طيار إلى أن مشروع عقدة الشريعة يعد الأبرز في هذا مجال، وتتضمن الأعمال تنفيذ جسر على نهر العاصي بعرض 26 م وبطول 30 م مع تنفيذ طريق يربط الجسر مع منطقة الحاضر.

وأوضح طيار أنه تم تنفيذ مرحلتين من المشروع بشكل كامل وحالياً يتم تنفيذ المرحلة الأخيرة، وتبلغ نسبة التنفيذ 80 بالمئة وتم فتح الطريق مع الجسر للحركة المرورية ووضعه بالاستثمار أمام المواطنين.